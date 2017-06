Festejan Del Mazo y Ávila en Los Pinos

Horas después de que el conteo rápido lo posicionó como el ganador de la elección del Estado de México, Alfredo del Mazo llegó a Los Pinos para celebrar con su primo el Presidente Enrique Peña Nieto.



Lo hizo acompañado del Gobernador mexiquense Eruviel Ávila.



Para ese momento, en la Residencia Oficial ya estaban al menos 10 secretarios de Estado, entre ellos los de Hacienda, Marina, Salud, Trabajo, Turismo, Medio Ambiente y Gobernación.



En uno de los salones se instalaron pantallas para que los asistentes observaran el Programa de Resultados Preliminares (PREP) del Edomex.



De acuerdo con algunos asistentes, aunque estaban seguros de que Del Mazo ganaría, el día transcurrió con preocupación, por lo que todos coincidían en la expresión "¡La libramos!".



La importancia de ganar la elección, informaron las fuentes que asistieron a la encerrona, no radicó únicamente en que el Estado es la tierra natal del Presidente, sino porque de ésta dependía dar una imagen de triunfo rumbo a la elección presidencial de 2018.



Por ello, relatan, a Peña Nieto se le veía contento, con ánimo para arrancar el proceso de sucesión.



"No importa que ganáramos con lo que fuera, lo importante era ganar esa entidad. Por las otras no había preocupación", dijo un funcionario.



Los asistentes descartaron la posibilidad de que Del Mazo pierda en el recuento de casillas o en tribunales.



Se afirma que no hubo convocatoria del Presidente, sino que entre los secretarios acordaron acudir a Los Pinos a "respaldar" a Peña Nieto.



Desde las 20:00 horas aparecieron camionetas Suburban, algunas blindadas, como la de la Marina, y Jeep, por lapsos de diferencia de hasta una hora. El convivió terminó cerca de las 4:00 de la mañana.



En años anteriores, un día después de la contienda electoral el Presidente hacía referencia a los comicios. Sin embargo, tras la elección en el Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, Peña Nieto ha guardado silencio.



Este jueves, Peña Nieto tenía contemplado supervisar las obras del Emisor Poniente, que corre de Tlalnepantla a Izcalli, en el Estado de México, sin embargo, la gira fue cancelada.