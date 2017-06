M-18, el frente contra el 'fraude' en Edomex

Organizaciones sociales y campesinas con presencia en el Estado de México armaron el denominado “M-18”, un frente en defensa del voto y en contra de lo que consideran un fraude de Estado en las elecciones del domingo.



Entre las organizaciones que participan están la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNATA), la Central Campesina Cardenista (CCC) y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC-JDLC), que apoyaron a la candidata de Morena, Delfina Gómez.



En un pronunciamiento leído por Ángeles López Barrios, secretario de organización de la CIUOAC-JDLC, el movimiento afirmó que busca defender la democracia y el derecho a elegir a los representantes en un contexto de transparencia y equidad.



“No es el momento de quedarnos callados. El fraude y la elección de Estado no pasarán, exigimos se limpie el proceso electoral en el Estado de México, defendamos la democracia electoral”, urgió.



“La autonomía de las instituciones electorales está en entredicho, la confianza de los ciudadanos en los procesos electorales como instrumento de cambio está en juego. Por eso hoy no se trata sólo de defender el resultado de la elección y la aspiración de cambio de los mexiquenses, sino que también implica la defensa de la democracia, misma que ha quedado en duda”.



Max Correa, dirigente de la CCC, advirtió que los comicios estuvieron plagados de irregularidades como acarreo de votantes, guerra sucia, compra de votos, actos de intimidación y “operativos de terror”, por lo que demandó la apertura de paquetes electorales y el recuento de votos.



Afirmó que municipios del sur del estado predominantemente rurales, como Jilotepec, Valle de Bravo, Tejupilco e Ixtlahuaca, tuvieron votaciones atípicas y sospechosas de alrededor de 60 por ciento de participación, lo que a su consideración evidencia “gato encerrado”.



“Nuestro posicionamiento es que se limpie la elección, que se abran los paquetes, que se cuenten los votos. Lo que está en juego es la credibilidad en la democracia electoral hacia el 2018; ya nos habla esto de lo que puede suceder en el proceso electoral federal.



“Si no se limpia la elección del Estado de México, la democracia electoral de México estará severamente tocada de muerte y no le dejarán al pueblo mexicano una alternativa y una salida pacífica para impulsar los cambios que el País requieren", manifestó Correa.



Cuestionados sobre si M-18 hará movilizaciones, los líderes de las organizaciones indicaron que esperarán las definiciones de Morena en ese sentido. No obstante, anunciaron que harán una campaña informativa e irán a los estados a sostener reuniones con otras agrupaciones.



Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de El Barzón, afirmó que el Gabinete federal cargó los dados a favor del PRI en la elección del Edomex, por lo que se pronunció por fincarles responsabilidades penales y administrativas.



“El Gabinete debe ser sometido a juicio político y se tienen que fincar las responsabilidades penales y administrativas prácticamente a todos los Secretarios, empezando por el de Hacienda”, expresó.