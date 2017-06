Machismo, culpable de feminicidios

El machismo es una conducta que debilita a la sociedad y conlleva a la violencia de género que en muchas ocasiones concluye con los feminicidios, aseguró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.



Al visitar la exposición Feminicidio en México ¡Ya Basta!, que se exhibe en el Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, llamó a trabajar para combatir las agresiones que existen en contra de las mujeres.



Ello, aseveró, requiere no sólo de un cambio legal, sino de una transformación social y cultural.



"Es importante trabajar, como lo hemos venido haciendo, para acabar, sí, con la violencia institucional, pero al mismo tiempo se requiere un cambio legal igual o más profundo, y ese es el cambio social y cultural, el cambio en las conductas para entender que la violencia de género no es normal", dijo.



El machismo, añadió, debilita a la sociedad y por ello se busca generar conciencia y un llamado a la acción en contra de la violencia de género.



Tras comprometerse a que en sus redes sociales difundirá un par de videos impactantes que dejan claro lo que es el problema de la violencia en contra de las mujeres, Osorio Chong destacó que el tema comienza cuando se agrede, se insulta a una niña, a una adolescente, a una señora. Se le agrede verbalmente, expuso, se le hace invisible y se comienza a acabar con ellas cuando se cometen actos que las lesionan y, en muchos casos, acaban en el feminicidio.



"Más allá que sea un problema de todo el mundo, que sea un problema que se vive en muchos países, más allá de estadísticas, lo que tenemos que hacer es actuar aquí, en el hoy, en el ahora. México es parte de este problema, más allá de lo que sucede en otras naciones, la instrucción del Presidente es avanzar, lo vamos a hacer", indicó.



Es necesario, añadió, trabajar con los gobiernos estatales para que exista un compromiso real: entidad por entidad, municipio por municipio, comunidad por comunidad.



Osorio Chong señaló que la exposición se llevará a todas las entidades y se comenzará por el Estado de México, que tiene alerta de género y seguirá Veracruz.



La violencia de género, expuso, no debe considerarse algo normal, por ello promovió la exposición, porque permite dar voz a las víctimas.



"Les pedimos que nos den media hora de su tiempo, les va a dar toda una vida de conciencia respecto a lo que queremos erradicar y, por supuesto, castigar, que es la violencia de género", detalló al promover la exposición.



Rodolfo Domínguez, de la organización Observatorio Ciudadano, comentó que el reto que la sociedad civil enfrenta, como víctimas de feminicidio, es el acceso a la justicia. Observar la exposición, dijo, lleva a reflexionar sobre el camino de la impunidad y el trabajo que se debe hacer en conjunto, sociedad civil y los tres órdenes de gobierno, para erradicar la impunidad y empezar a construir un camino a la justicia.



La exposición Feminicidio en México. ¡Ya basta!, ha sido visitada por 48 mil 495 personas del sexo femenino y 42 mil 429 del masculino, y será exhibida hasta el 30 de julio próximo.