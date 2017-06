Piden anular elección en Coahuila

Pese a que el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) recontó casi 63% de los paquetes electorales, los integrantes del Frente Opositor Por la Dignidad de Coahuila, integrado por los candidatos a la gubernatura, Guillermo Anaya, del PAN; Armando Guadiana, de Morena, José Ángel Pérez, del PT, y los independientes Javier Guerrero y Luis Horacio Salinas, anunciaron que no reconocerán los resultados del proceso y adelantaron que pedirán la anulación de la elección.



"Según nuestros cálculos, hasta este momento, más del 20% de las casillas fueron violadas, manipuladas por Fuerza Coahuila y el gobierno del estado, en consecuencia, no reconocemos los resultados de la elección a gobernador, y desde ahora anunciamos que solicitaremos la nulidad de los comicios para gobernador, a fin de que se vuelva a realizar el proceso electoral en condiciones de equidad y legalidad", aseguró Anaya Llamas.



Pidió también que la nueva elección la organice el Instituto Nacional Electoral (INE) con la presencia de la Fepade. Junto a los aspirantes de los otros partidos, el candidato panista solicitó retirar de inmediato a todos los representantes que participan en los cómputos, para no convalidar el fraude.



"Ante tantas irregularidades, los candidatos y los partidos reunidos en este frente hemos tomado la decisión de solicitarle a las fuerzas políticas que impulsaron nuestras candidaturas que retiren de inmediato a todos sus representantes que se encuentran en las sesiones de cómputo y en los comités para evitar convalidar el fraude electoral que intenta llevar a cabo el PRI y el gobierno de Coahuila", aseguró Anaya Llamas.



De manera paralela, el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, respaldó a su abanderado a la gubernatura de Coahuila y anunció que impugnarán la elección y el caso lo llevarán a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



Anaya Cortés definió que todos los representantes de este partido en los comités municipales y estatal se retirarían, porque no van a validar el fraude electoral y añadió que no tenía caso quedarse a recontar los votos manipulados.



Dijo que hace 15 años no se detenía el cómputo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en 70% de la votación total y afirmó que se suspendió porque el PRI necesitaba 72 horas para realizar el fraude.



"El PREP se detuvo porque el PRI necesitaba ganar tiempo para abrir las urnas, modificarlas y hacer el fraude electoral", detalló el líder panista.



Aseguró que la impugnación se presentará, puesto que tienen la evidencia suficiente con videos y fotografías de que los paquetes electorales fueron abiertos y modificados.



Resaltó que cuando afirman que irán hasta las últimas consecuencias, se trata también de pedir una sanción para los consejeros del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), que validaron el fraude electoral.



Recuento. A las 19:30 horas de ayer, el Consejo General del IEC informó que hizo el recuento de 62.56% de los paquetes electorales, es decir, se revisaron 2 mil 269 paquetes electorales, de éstos, 2 mil 38 fueron recontados y sólo 231 fueron cotejados, es decir, no se requirió su apertura.



El secretario Ejecutivo del IEC, Francisco Javier Torres, dijo que los comités municipales que terminaron los cómputos municipales para la gubernatura y ayuntamientos son: Abasolo, Candela, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Guerrero, Hidalgo, Juárez, La Madrid, Morelos, Ocampo, Progreso, Sacramento y Sierra Mojada.



De los cómputos a diputados locales lleva 19.66% y se han recontado los 713 paquetes que se han revisado. Para los ayuntamientos se lleva 13.51%, es decir, de 490 paquetes se han recontado 484 y sólo en seis se ha cotejado, es decir, no ha habido apertura.



"Votos prestados". El candidato a diputado federal del Partido Joven, Humberto Moreira Valdez, publicó en sus redes sociales que ante este recuento de votos, su partido había recuperado muchos votos que "les pidió prestados el PRI" y agregó que en las primeras casillas contabilizadas en el recuento en el Distrito 7 registraban cero votos y ahora ya tienen 352, "que el PRI nos había tomado prestados".



Los consejeros del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) reconocieron que es muy alta la probabilidad de que la elección a gobernador sea impugnada debido a lo cerrado del resultado entre el primero y segundo lugar.