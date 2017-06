Arrestan a chica por conducir al suicidio a su novio

Michelle Carter sostuvo una relación con Conrad Roy a través de Internet, sin embargo nadie imaginaba el cruel desenlace de su historia de amor.

La joven fue detenida por la policía por estar relacionada directamente con el suicidio de Roy, pues presuntamente ella lo incitó a cometerlo.

El joven vivía en Mattapoisett, Massachusetts y atravesaba por una etapa difícil en su vida, sus calificaciones habían bajado, no tenía amigos y no se llevaba bien con sus padres, por lo que estaba hundido en depresión.

Fue el 13 de julio de 2014 cuando Roy acabó con su vida asfixiándose con monóxido de carbono dentro del auto de su padre.

Tras un año de la tragedia los padres del joven descubrieron unas conversaciones que su hijo sostuvo con Michelle Carter

Los mensajes fueron presentados en el juzgado del Condado de Bristol y dicen lo siguiente:

MICHELLE: Supongo que tus padres saben que están en un mal momento. Y no digo que quieran que lo hagas, pero estoy segura de que pueden llegar a aceptarlo.

Saben que no hay nada que ellos puedan hacer. Estamos en un punto en el que ya no hay nada que hacer. Nadie te puede ayudar, ni tan siquiera tu mismo.

Has llegado a ese punto. Tú lo sabes, y ellos también.

(...)

Todos saben lo triste que estás. Así que cuando vean que has salido de la miseria en la que vives, estarán felices por ti. No estarán deprimidos, todos llevarán tu recuerdo en sus corazones.

CONRAD: Awww. Gracias Michelle.

MICHELLE: No tengas miedo. Ya has tomado la decisión. Si te echas atrás vivirás toda tu vida arrepentido por no haberlo hecho.

(...)

Aquí no eres feliz y jamás lo serás. En el cielo si que serás feliz. Simplemente hazlo.