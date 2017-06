Prepara PRI expulsión de Borge

La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI expulsará está tarde al ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.



Los integrantes del órgano jurisdiccional del tricolor fueron citados para sesionar a puerta cerrada esta tarde, a partir de las 18:00 horas.



La salida de Borge de las filas del Revolucionario Institucional se registrará seis meses después de que le fueron suspendidos sus derechos partidarios.



El partido decidió esperar a que pasaran los procesos electorales del pasado 4 de junio para sancionar al ex Gobernador, acusado de lavado de dinero y diversos actos de corrupción.



La Comisión aún tiene pendiente resolver otros casos como el de los ex gobernadores de Chihuahua, César Duarte, y de Nuevo León, Rodrigo Medina.



En medio de estos escándalos, ayer fue solicitada la expulsión de las filas priistas de Saúl Beltrán Orozco, ex Presidente Municipal de San Miguel Totoltepec, en Guerrero.



El diputado local con licencia se encuentra sometido a un proceso de desafuero por sus presuntos vínculos con el grupo delictivo "Los Tequileros".