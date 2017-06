Rebasa inflación tasa de 6% en mayo

En mayo, por primera vez en 8 años, el Índice Nacional de Precios al Consumidor tuvo un cierre de mes con una tasa superior al 6 por ciento en su comparación anual.







La inflación el mes pasado fue de 6.16 por ciento, desde tasas observadas en marzo y abril de 5.35 y 5.82 por ciento, en la prolongación de la tendencia en ascenso que comenzó en julio del año pasado.







A pesar de que especialistas y el Banco de México (Banxico) pronosticaban mayores presiones inflacionarias en lo que resta del año, por el incremento en las tarifas de transporte y algunos productos agropecuarios, el que la inflación supere el nivel de 6 por ciento supone mayores dificultades para que el próximo año regrese a la senda objetivo del organismo central de entre 2 y 4 por ciento.







De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el mes, los precios se contrajeron 0.12 por ciento.







Las variaciones negativas en esta época del mes suelen ser recurrentes por el inicio de modificaciones en las tarifas eléctricas en varias ciudades del País por la temporada cálida.







La inflación subyacente, aquella que excluye a los energéticos y agropecuarios, aumentó 0.28 por ciento en el mes, con variaciones en las mercancías no alimenticias de 0.50 por ciento.







Respecto a mayo del año pasado se presentaron aumentos de 4.78 y 5.87 para dichos rubros.







El agregado no subyacente disminuyó 1.30 por ciento, pero los productos agropecuarios se incrementaron en 1.21 por ciento.







En contraste, los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno descendieron 2.82 por ciento, como resultado de la entrada en vigor del programa de tarifas eléctricas de temporada cálida en 10 ciudades del País.







A tasa anual, la inflación no subyacente fue de 10.60 por ciento con un avance de 16.09 por ciento en los energéticos.







Entre los productos con las mayores incidencias en el incremento de los precios en el mes se encontraron el jitomate, el aguacate, y chiles frescos con alzas de 28.98, 17.87 y 16.75 por ciento.







A la baja destacaron la electricidad, el limón y los servicios turísticos en paquete con caídas de 23.34, 38.68 y 8.93 por ciento cada uno.







En mayo del año pasado, la inflación en el mes fue de -0.45 por ciento, mientras que a tasa anual aumentó 2.60 por ciento