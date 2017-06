Denuncian ‘ola’ de robos en Villa Jardín

Vecinos de la colonia Villa Jardín, en San Francisco del Rincón, denunciaron que viven con temor ya que se registran constantemente robos en las casas, por lo que pidieron la intervención de las autoridades.

Aseguraron que es necesario que haya patrullajes policiacos, ya que aseguran que la situación se salió de control.

Narraron que la semana pasada se reportó una trifulca luego de que unos ladrones fueron sorprendidos al interior de una propiedad, los mismos que trataron de huir.

“Cuando los policías llegaron, los ladrones estaban escondidos en las azoteas y, aunque se les avisó, no revisaron, algunos no quisieron decir nada por miedo, porque de aquí no los sacamos, pero es necesario que los patrullajes sean más seguidos”, indicó un vecino de nombre José.

Las quejas en este sentido han sido constantes, de hecho en algún momento los colonos indicaron que era necesario que se volviera a colocar la caseta de seguridad que estaba en la zona, ya que indicaron que con la permanencia de las patrullas se logró que hubiera más control en cuanto a los robos y la delincuencia.

La vigilancia

En lo que se refiere a Seguridad, el director de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad de San Francisco, Pedro Rodríguez Murillo señaló que ya se tiene contemplado un plan de acción para la zona, aunque no dio detalles del mismo.

En ese sentido, Rodríguez Murillo fue enfático al indicar que colocar la caseta de seguridad nuevamente no será parte de la estrategia que se va a aplicar en esta colonia.

Sin embargo, dijo que luego de conocer los reportes de robos a casas habitación que se tienen en esa colonia, se tomarán las medidas necesarias, por lo que aseguró que ya se concretado un proyecto para aplicar en Villa Jardín.