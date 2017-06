¿Estás listo para el primer megaevento de Pokémon Go?

La primera app de Nintendo para dispositivos móviles "Pókemon Go", está a punto de cumplir un año de existencia, por lo que Niantic, ya ha realizado varios planes para celebrar el primer aniversario del título.



Es por ello que la compañía anunció que tiene preparado el primer evento en el mundo real de "Pokémon", el cual se llamará "Pokémon Go Fest", y se llevará a cabo en el parque Grant Park, ubicado en el centro de Chicago, Illinois, el 22 de julio de 2017.



Aunque Niantic no ha revelado más detalles de este festival, sí indicó que el 19 de junio darán a conocer toda la información. Debido a que se trata del primer evento en el mundo real, los fans esperan que para tan especial ocasión, se pueda capturar el primer "Pokémon Legendario" en dicho lugar.



Adicionalmente, Niantic también informó que entre junio y septiembre tendrán lugar otros eventos en Europa, así como en Japón, donde se realizará el "Pikachu Outbreak" durante agosto en Yokohama, Japón.



Asimismo, como se menciona en el portal "The Verge", a partir del 13 de junio también se llevará a cabo "Solstice Event" dentro de la app, el contará con "Pokémon" tipo Hielo y Fuego, bonos extra de PX por lanzar "Pokéballs" con precisión al igual que descuentos en los Huevos de la suerte.



De igual forma, Niantic también anunció que liberará posteriormente una nueva actualización, la cual se centrará en el juego de colaborativo, que alude a un "nuevo camino" para jugar, razón por la cual se cerrarán de manera temporal los gimnasios en la app por un corto tiempo.