Quieren alianza rumbo al 2018

La izquierda en México debe ir unida de cara al 2018, es por eso que la Unión Campesina Democrática asistirá al evento de Andrés Manuel López Obrador el 24 de junio en León, así lo informó su dirigente Antonio Tirado Patiño.





“Habemos muchos perredistas en el país que pensamos que es importante que se agilice una alianza con la izquierda, que no estén pensando en la derecha porque allá no los quieren o sólo los utilizan para ganar como sucedió en Nayarit y Veracruz”, dijo el ex alcalde perredista en Acámbaro.





El dirigente nacional de la UCD aseveró que la izquierda “tiene todo para ganar en el 2018”, sin embargo, admitió que en Guanajuato se encuentra dividida por lo que buscarán un primer acercamiento, para agilizar una alianza con la izquierda, con Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Morena, en su próxima visita a León.





“Queremos que se haga realidad la propuesta de la dirigente nacional, Alejandra Barrales, que se haga una alianza con la izquierda y por eso mismo compañeros de la UCD acordaremos si participamos en una asamblea de información que se llevará a cabo en León el 24 de junio, donde Andrés Manuel acudirá a la firma del pacto de la unidad”, afirmó, aclarando que no habrá cambio al partido de López Obrador.





Luego de que la dirigente perredista Alejandra Barrales tuviera un acercamiento con el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, Antonio Tirado aseguró que con él no cuenten en una posible alianza con el partido blanquiazul de cara al proceso electoral del 2018.





“Haré todo lo que esté a mi alcance en el país, para que los compañeros del PRD puedan hacer una convocatoria al PT, Movimiento Ciudadano y Morena, para instalar mesas de diálogo y llegar con el mejor hombre o mujer al 2018”, señaló.





Finalmente, Tirado Patiño puntualizó que el pasado 5 de febrero, durante la movilización que realizaron miembros de la UCD se le entregaron dos pliegos petitorios al Presidente de la República, uno relacionado a las necesidades del campo y el otro a la legalización de los 5 millones de automóviles americanos que circulan en el país.