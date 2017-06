Acerté! El título de esta colaboración llamó su atención, ¿verdad? Pues es un comunicado de la refinería Ing. Antonio M. Amor, de Salamanca, en el cual da a conocer un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se condena a DELINCUENTES que ordeñaban ductos de Pemex, sin mencionar en DÓNDE, pero fueron VARIOS años de LITIGIO…



Eran 5 huachicoleros.



Y la verdad, era fácil encontrarlos, un Gral. Y su servidor hemos mencionado que en el ROBO a PEMEX hay muchos implicados: Ex trabajadores, trabajadores en activo y gente externa LIGADA a estos.



Un ejemplo infantil es el de la señora o el señor, que, al regar su Jardín se da cuenta que SALE menos agua. ¿Qué sucede? Se pregunta. Está rota, oootra vez falla la Junta Mpal de Agua., el coche pisa la manguera, o que!



En PEMEX, se inyectan MILLONES de Litros, digamos de TULA a Salamanca. SI NO llegan esos millones, hay qué ver qué pasa.



Peeeero si es una Mafia y el compadre avisa vía Celular que ya está todo listo en “x” parte el ducto, misteriosamente se deja de bombear para permitir con seguridad colocar Las mangueras, ilegales y chupar el ducto. Lógico. Cuentan con 45 min. Cierran y se van…



Los que han tronado son los SIN CONTACTO EN PEMEX. ¿OK?



Pero qué bueno que, al menos, ya hubo una sentencia. Ojalá un acucioso periodista investigar ese comunicado de PEMEX: 44/2017.



En otro orden, pero super ligado, está La ACERTADA decisión de DON ALEJANDRO MARTÍ, de la asociación MÉXICO S.O.S. quien anunció que pagará La DEFENDA LRGAL DEL SOLADO que presuntamente privó de la vida a un delincuente que había participado en el ASESINATO de 3 militares. El grupo delincuencial aparentemente huachicoleros armados, asesinó POR LA ESPALDA a varios soldados de nuestro glorioso Ejército. Ello fue en Palmarito, Puebla.



Los medios de comunicación procomunistas y las agrupaciones marxistas, “progresistas” y los derechos (?) humanos quisieron hacer añicos al elemento. Es fácil ver quienes el desorden, pero qué bueno que la ciudadanía apoya al Ejercito.



Aprovecho para hacer un llamado a los medios de comunicación para que NO ayuden al delincuente.



El ejército y la policía no asesina: Neutraliza o elimina al DELINCUENTE.



EL DELINCUENTE NO ES PRESUNTO- salvo excepciones- pues se le encontró robando… ¿OK?



EL DELINCUENTE sí asesina, pues no tiene permiso para portar un arma y NO defiende ni a la sociedad NI a la Patria. Es alevoso y ventajista. Concluyo alertándose que muchos soldados, quieren que los regresen al cuartel, pues ALGUNOS ciudadanos NO valoran su acción y son victimas de ataques injustos de gente de izquierda y de los dizques derechos humanos…



A este paso NADIE querrá ser ni policía ni soldado… ¿Eso quieren?