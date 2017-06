ASTERISCOS

*** se da permiso sola



Cuentan, que Erika Alejandra Zaragoza Lara, actual directora de Administración Urbana de Irapuato (área municipal que depende de Ordenamiento Territorial, y que entre otras cosas otorga los permisos para construcción -de todo tipo-), y quien es hermana de Liz Amparo Zaragoza Lara (ex Segundo Síndico -durante la administración antepasada de Jorge Estrada Palero y directora jurídica en la Administración de Sixto Zetina) y asesora jurídica de Jorge Estrada Palero en el ISSEG, “se dio permiso” para poner un salón de fiestas GRANDE en zona habitacional, el cual se ubica justo detrás del Templo de Santiaguito, en la calle Manuel M. Flores, de la Zona Centro de Irapuato.



* ¿se puede?



La pregunta es para el director de Ordenamiento Territorial, Alfredo López Padilla, en esa zona ¿hay permisos para construir este tipo de fincas?, entonces ¿por qué el salón de fiestas está “escondido” detrás de una barda deteriorada?...



*entre familia



Y es que cuentan que el perito que llevó a cabo la evaluación para el casi terminado salón de fiestas, es el propio hermano de Érika Alejandra Zaragoza Lara...



* PERMISOS DEL INAH



Bueno, tal vez saldrá con que sí hay permiso en la calle Manuel M. Flores para este tipo de construcciones, pero, tendrá que ser el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quien también tenga que echarse una vuelta a Irapuato para verificar si enjarrar la pared trasera del Templo de Santiaguito no viola ningún reglamento del INAH, quien protege este tipo de inmuebles.



*DE LA VISTA GORDA



Con conocimiento del caso, ahora el Contralor Guillermo Patiño Barragán, dijo que ya solicitó la evaluación del caso al director de Evaluación y Control de Obra, para indagar si está bien hecha y bien puesta y dentro de toda la legalidad municipal esta obra. Esperaremos.



***RAFAEL EN LEÓN



La visita del exgobernador de Puebla y suspirante presidencial, Rafael Moreno, cumplió en asistencia. La comida con empresarios sumó a buena parte de los dirigentes de cámaras de la localidad. Ya cada uno tendrá una propia impresión del mensaje del panista, pero logró que lo escucharan. En la presentación pública de su libro también tuvo lleno, aunque ahí sí hubo que movilizar desde colonias.



*TORRES APARECE



En el primer evento hizo su aparición el senador y aspirante a la candidatura a la gubernatura, Fernando Torres Graciano, quien no había dado color en inclinarse con algún presidencial. Y luego un priísta llegó a su evento a Poliforum para darle la bienvenida, el delegado de Gobernación, Javier Aguirre.



*SUS ESCUDEROS



En la comida también lo acompañaron sus escuderos guanajuatenses, el diputado federal Miguel Salim; el diputado local Alejandro Navarro, y quien fuera su compañero en el Senado, Luis Alberto Villarreal. En la primera fila de presentación del libro también estaban las diputadas federales Lorena Alfaro (Irapuato), Verónica Agundis (San Miguel), y la diputada local de casa Libia Dennise García.



*MARGARITA EN PI



Luego de tomarse muchas selfies ayer en el Jardín de la Unión de la Capital, Margarita visita hoy temprano dos empresas en Puerto Interior, atiende a medios y sigue su gira hacia San Luis Potosí.



***ENCERRONA PANISTA



El presidente estatal del PAN, Humberto Andrade, sostuvo una encerrona ayer con los dirigentes municipales azules para hacerles un llamado a apretar el paso rumbo al proceso electoral 2018. Les pidió ir elaborando los listados de sus representantes generales y de casilla y nos les gane el tiempo. Los llamó a cuidar que Guanajuato se distinga de otras entidades por tener elecciones limpias.