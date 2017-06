No pases mucho tiempo sentado, este invento te interesa

El largo proceso de escribir una tesis hizo que Pablo Cotera Rivera, ingeniero mexicano egresado del Tecnológico de Monterrey, creara, con base en los principios de la ergonomía, una pieza de mobiliario ideal para trabajar y evitar estar sentado por periodos prolongados.



"Origenplano surge por el deseo de tener un estilo de vida mejor. La idea nació hace algunos años mientras escribía mi tesis. Tantas horas sentado hacían que me doliera la espalda pues pasaba mucho tiempo encorvado y con mala postura. La solución en ese momento fue subir la silla al escritorio y poner la computadora encima para poder trabajar estando de pie", señaló el creador de la marca.



El mueble es ajustable y no necesita de muchas piezas, además, de acuerdo con Cotera, los procesos y materiales seleccionados hacen de esta pieza una opción ecológica.



"La gran ventaja de esta mesa es que se ajusta a casi cualquier escritorio o mesa que ya tengas o incluso a la mesa de tu comedor, etc. La puedes armar y desarmar fácilmente, se ajusta al tamaño de los diferentes usuarios y en el piso es ideal para que la usen los niños, pues desde pequeños debemos acostumbrarlos a no estar sentados todo el día, sino que puedan trabajar de pie y, si se cansan, pues sentarse un rato", concluyó.