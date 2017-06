Esta actriz y cantante mexicana fue víctima de discriminación

La actriz Eiza González compartió en su cuenta de Instragram una desagradable experiencia cuando hizo su primer casting en Estados Unidos.



Como parte de la entrevista que ofreció a "Interview Magazine", Eiza cuenta que el director le dijo que sólo tendría trabajo por ser bonita.



“Fue la primera audición que tuve en Estados Unidos, y es un formato diferente al de México. Aquí lees con un director de casting mientras graban. Y algunos de ellos simplemente leen en blanco. Me dieron cuatro escenas, y pensé que estaba destinada a elegir una, porque así es en México. Me estaba aprendiendo como normalmente lo hacía (…) pero el director de casting detuvo todo y dijo: ‘probablemente vayas a trabajar solo porque eres bonita’. Yo pensaba: ‘¿qué significa eso?’”, comentó la actriz.



Esta situación incomodó y molestó a Eiza, sin embargo, tomó el comentario como un impulso para esforzarse y demostrar con trabajo, su calidad como actriz.



“Estaba tan molesta que hice una nota mental: ‘Nunca quiero oír eso otra vez’. Yo pensaba: ‘Lo voy a demostrar trabajando cada día para no caer en los estereotipos’. Me motivó a trabajar diez veces más”, finalizó.