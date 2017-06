Botello exige al gobierno buen uso del dinero

El Gobierno del Estado no ha ejercido 246 millones de pesos destinados por el Gobierno Federal para la seguridad en la entidad. De 2009 a 2016, la administración de Miguel Márquez Márquez acumuló recursos del Fondo de Aportaciones para Seguridad (FASP) por 130 millones de pesos y en 2017 se suman 116 millones de pesos.

La diputada federal, Bárbara Botello Santibáñez, exigió al Gobierno del Estado que ejerza estos recursos para combatir la violencia que se vive en Guanajuato, ya que actualmente la entidad ocupa el 3er lugar a nivel nacional con mayor incidencia delictiva.

Por encima de la entidad sólo está la Ciudad de México en segundo lugar y el Estado de México en primer lugar.

“No entendemos como si la incidencia delictiva se ha incrementado en el estado de Guanajuato tenemos recursos ahí desde el 2009 que no han podido ejercer, estamos viendo que matan a los policías en el estado y que no tienen ni siquiera chalecos que podrían utilizar para protegerse y el pretexto es que no tiene el dinero para protegerlos”, señaló en conferencia de prensa en la capital la legisladora.

