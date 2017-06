“Olvidan” a comunidad de San Roque

El pandillerismo y la delincuencia son problemas que atemorizan a los habitantes de la comunidad San Roque.



“No tenemos caseta de vigilancia, no tenemos nada, hay que hablarle a las patrullas y esperar a que lleguen, si es que llegan”, aseguró Laura López, habitante de la comunidad.



Habitantes de la comunidad de San Roque, aseguran que son pandilleros de la zona quienes roban continuamente calentadores solares de colonias vecinas como la Urbi Villa del Rey y los transportan en sus bicicletas desde Urbi, colonia ubicada a unos 100 metros de la comunidad.



“Se traen hasta los calentadores solares del fraccionamiento Urbi y en sus bicicletas, (...) aqui hay muchas pandillas y problemas de drogadicción en lo jóvenes”, comentó un vecino del lugar quien pidió permanecer en el anonimato.



Personas de la comunidad que viven rodeados de la inseguridad, opinaron que ésta se debe en gran medida a la pérdida de valores como el trabajo y a la desintegración familiar, problemáticas que generan vicios principalmente en los más jóvenes. Son pocos los que optan por salir a trabajar o estudiar. Además de que las autoridades los tienen olvidados.



“Mucha gente trabaja en la siembra de espárrago, pero los muchachos ya no quieren trabajar, ya son viciosos, la mayoría no quiere trabajar, los jóvenes se drogan a plena luz del día pero nadie hace nada y se terminan haciendo pandilleros y delincuentes que perjudican a la sociedad, que nos dejan intranquilos y a nuestras familias”, contó Jorge, un hombre mayor de la comunidad.



Además de la delincuencia, calles sucias y sin pavimentar son otra de las problemáticas que con las que conviven a diario los pobladores de San Roque.



Por último, el señor Jorge, resaltó la falta de compromiso por parte de las autoridades y funcionarios públicos cuyo deber es mantener a la comunidad de San Roque en buenas condiciones.



“Estamos totalmente desprotegidos tenemos a la delegada Guadalupe, pero de nada sirve. (...) y eso que es un rancho grandísimo y es para que hubiera más recursos, deberían de haber proyectos de pavimentación, pero aquí nada más viene a prometer cuando hay campaña, se acaba la campaña y se termina todo”, finalizó.