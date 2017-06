Pelean su área verde

Vecinos de la colonia Las Américas, buscan recuperar el predio ubicado entre las calles Darien y Norteamérica, para poder convertirlo en un área verde de recreación, buscando con esto, disminuir los índices de inseguridad que hay en la zona.



El problema, es que este predio, marcado con el número 75 en la vialidad, está ocupado por personas que, aseguraron los vecinos, no tienen escrituras ni propiedad del mismo, ya que de acuerdo a los planos que consiguieron en el Municipio, debería ser un Centro Social vecinal o un área verde para todos los colonos.



“Sirvió por un tiempo como escuela, hasta hace 10 años que llegó una señora y se apropió del lugar, vive ahí e incluso, cuando es temporada de que vienen los peregrinos que van a San Juan de los Lagos, les renta lugares para dormir, porque es un predio muy grande”, señaló uno de los vecinos, que prefirió no dar su nombre.



Desde julio del 2016, los vecinos solicitaron al director de Ordenamiento Territorial, Alfredo López Padilla, que recuperaran el predio para poder hacer un parque vecinal, debido a que los niños y jóvenes, no tienen un espacio donde jugar.



Los colonos contaron que han hablado con el alcalde, pero no les ha resuelto nada.