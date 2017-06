Se quejan de rejas en Jarrón Azul

Como se habían comprometido las autoridades municipales, este viernes se reunieron con los colonos del fraccionamiento Jarrón Azul que están inconformes por el cierre de las calles al colocar rejas, al igual que dijeron desconocer a la mesa directiva que se conformó de dicho fraccionamiento, pero hasta el momento las autoridades no han determinado ninguna acción.



El pasado 31 de mayo, colonos de este Fraccionamiento se manifestaron frente a Presidencia Municipal, exigiendo que se retiraran las rejas que se instalaron en las principales calles de acceso al municipio, al asegurar que no tenían el consentimiento de todos los vecinos.



En esa ocasión el alcalde Manuel Granados Guzmán les solicitó que acudieran este 9 de junio para sostener una reunión y aseguró el edil que se apoyaría a lo que la mayoría de los habitantes coincidieran.



Se dio a conocer que el 8 de junio, acudieron integrantes de la mesa directiva de este fraccionamiento, sin embargo, los colonos aseguran no han autorizado ninguna directiva y exigen que el alcalde les resuelva la situación.