ASTERISCOS

*** ILUSIÓN

Al presidente municipal, de Celaya, Ramón Lemus Muñoz Ledo, le brillan los ojos cuando le preguntan si desea reelegirse para el 2018. Es mesurado y no lo afirma. Tampoco lo descarta.

*** ¿PERCEPCIONES?

Pero dice que está atento a las encuestas que el Partido Acción Nacional realiza a su trabajo como Presidente Municipal. Reconoce que la inseguridad fuera de control le pega. O de una forma más bonita, que genera una percepción negativa.

*** ¿Y EL TRANPORTE?

Lo que no menciona es que él y varios miembros de su Ayuntamiento pasaron a darle en la torre hace unos días a los bolsillos de los celayenses con un incremento al precio del pasaje. Y un coraje más, con la promesa de que, ahora sí, el transporte público será de lo más moderno.



*** ENDEUDADO

Otra cosa que no menciona es que endeudó a los celayenses con 350 millones de pesos y que pese a que la legalidad de dicha deuda lo decidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo pronto, contemplamos que la deuda es pública, o sea, la pagaremos entre todo.

***A VER QUÉ PASA

Así que, primero a ver si esto genera costos políticos, una vez analizado el tema, que decida si se apunta para dar a los celayenses PAN otros tres años.





*** RENUNCIA

Ayer el arquitecto y director de Obra Pública de Irapuato, Arturo Rocha Lona presentó su renuncia ante el Presidente Municipal Ricardo Ortiz Gutiérrez, luego de una reunión que ambos sostuvieron, donde por lo visto, no salieron bien... El ex funcionario estuvo en este cargo desde la pasada Administración 2012-2015 con el ex alcalde también panista, Sixto Zetina Soto, y le tocó encargarse de obras muy criticadas y polémicas como son; el Teatro de la Ciudad y el Parque Irekua, que sigue en polémica y todavía no se terminan.

*** PLATOS ROTOS

Dicen los que saben, que Rocha Lona mejor “se escapa por la ventana” porque tiene algunos platos rotos que pagar y ahora que hay medidas ya enviadas por altas autoridades de la Auditoría Superior del Estado en el tema, se tiene que retirar para no manchar el mensaje que ha dado Ricardo Ortiz de sancionar a los que han cometido conductas irregulares.

*** OBRAS BANDERA

Habrá que ver cuáles son esos platos rotos, pues dicen que por algunas irregularidades en obras hay que pagar muchos miles de pesos, para esto hay que saber cuánto será lo que tendrá que pagar el Municipio por estos pendientes que deja el ex director de Obra Pública; uno de los funcionarios de más confianza del alcalde panista y también revisar quién es el siguiente que ocupará esta dependencia tan importante, con obras bandera para Ortiz Gutiérrez como el Tercer Cinturón Vial, por lo pronto, quien se queda como encargado de la dependencia municipal es Jonathan Muñoz Angulo.

*** TEATRO DE LA CIUDAD

Y hablando de Obras, pero esta vez de Teatro, dicen que a quienes ya les pegó la delincuencia fue también a los del Teatro de la Ciudad, pues para amanecer el viernes, les robaron el dinero de la venta de boletos para la siguiente obra de Teatro que se presentará y es que podría resultar el colmo que en un recinto de municipio, ubicado en el corazón de Irapuato, y bien vigilado, aún así; ¡haya robos!