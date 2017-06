'Piojo' ya pone a Lozano en Europa

De acuerdo a Miguel Herrera, DT del América, Hirving Lozano jugará en el PSV Eindhoven, club al que llegará prestado por el Manchester City.

El "Chucky" tenía ofertas, según lo dicho por la directiva del Pachuca, del Celta de Vigo, PSV y la Real Sociedad.

"Lo de Lozano, hemos estado escuchando, irá dos años parece ser que al PSV, pero también es un gran nivel", reveló el entrenador.

"Sus compañeros (Guardado y Moreno) lo van a recibir con mucho gusto y van a por supuesto a pensar en apoyarlo en todo y que el muchacho siga creciendo y siga mostrando su gran calidad", dijo Herrera en Univisión, donde analizó el México 3-0 sobre Honduras.

"Claro que me gustaría ir al PSV, imagínate, pero por ahora no sé nada, no sé si haya un acuerdo o no", dijo Lozano, tras el encuentro ante Honduras, en el que marcó el segundo gol para la Selección Mexicana.