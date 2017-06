Rodríguez le quiere quitar la titularidad a Yarbrough

El nuevo arquero de la Fiera, Carlos Felipe Rodríguez no se “arruga” y amenaza con pelear por la titularidad en León.

El ex guardameta de Monarcas tiene claras sus prioridades y después de tener varios torneos con participación regular en el marco, quiere nuevamente ser protagonista para demostrar que está a la altura del Club León.

“Estoy contento por el interés, eso habla del trabajo que se venía haciendo, yo acá tengo más de 100 partidos y antes del último torneo donde no jugué las últimas fechas tenía 65 partidos seguidos sin dejar de jugar, eso habla de una regularidad, me halaga bastante que el Club León se fije en mí y la competencia que habrá con William (Yarborugh) es muy buena y no por nada está en la selección de Estados Unidos”, declaró el portero para el portal Gol de Oro.

“Voy a pelear de manera limpia y deportiva, nos conocemos (William Yarbrough) de hace bastante tiempo, espero aportar algo para el club y con la competencia sale ganando León, acá en Monarcas estaba acostumbrado a la competencia, cada seis meses llegaban porteros y es algo a lo que estaba acostumbrado”, aseguró.

Aunque fue sorpresivo el movimiento para Rodríguez, le gusta el reto de llegar a Grupo Pachuca.

“Me cayó de sorpresa porque no había planes de que saliera, pero estoy contento. León es un equipo a ganar y una afición que exige mucho, para mí será muy bueno para demostrar que estoy al nivel”, finalizó el guardameta.