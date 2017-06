Busca Moreno Valle la ‘segunda vuelta’

Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla y aspirante presidencial del PAN, aseguró que el proyecto panista para las elecciones de 2018 sería el mejor para el país, pues está sustentado en bases técnicas que contrastan con la propuesta de Andrés Manuel López Obrador; dijo que no se trata de quien promete más, sino quien puede conseguir lo que promete.

En relación a Guanajuato dijo que Miguel Márquez Márquez debe garantizar la responsabilidad política de entregarle la estafeta a otro panista.

¿Cuándo considera que el PAN debe definir a su candidato presidencial?

RHay tiempos de Ley que son ineludibles para cualquier fuerza política, es decir, el Instituto Nacional Electoral (INE) iniciará el proceso en septiembre, antes no se pueden tomar definiciones.

Soy partidario de la creación de un frente, en virtud de que no se ha probado la segunda vuelta en el país, que es una propuesta del PAN, y que sería lo ideal desde mi punto de vista.

Tal vez es más fácil entender la relevancia de la segunda vuelta usando un ejemplo: en Francia la elección se hubiera llevado a cabo con las leyes mexicanas, en la primera vuelta Macron sacó 24% y en segundo lugar quedó Marine Le Pen, una candidata populista. Si hubiera sido con leyes mexicanas Le Pen hubiera dicho que hubo fraude, que le robaron la elección, hubiera sacado la gente a la calle, seguramente hubiera habido violencia.

Y Macron con 24% de la votación, que si se quita el abstencionismo se convierte en 15% de la votación, no hubiera tenido la fuerza para tener gobernabilidad para que el Congreso aprobara sus propuestas.

Con la segunda vuelta él pudo ver cuánto apoyo tenían las diferentes propuestas, los diferentes partidos, los distintos candidatos, los sumó a todos, integró un gobierno de coalición y con eso gana con más del 65% de los votos de la segunda vuelta, con lo cual tiene gobernabilidad, tiene mandato popular e integra un gobierno en coalición, este es el modelo que necesitamos en México.

Si no se diera el cambio que trataremos de impulsar, debemos adelantar para efectos prácticos la segunda vuelta a través de una recreación de un frente opositor porque no queremos seguir con el gobierno del PRI, queremos el cambio y en este sentido tampoco queremos el populismo de Andrés Manuel López Obrador.

Creo que se tiene que quedar un frente en donde básicamente puedan participar distintas fuerzas políticas, en donde primero debieras tener el proyecto, después se tendría la coalición de partidos y al final la selección del candidato.

Se estaría hablando de octubre o noviembre para que se defina el tema de la coalición y después vendría el método de selección de candidato en base al convenio de coalición, esa sería mi propuesta.

¿Cómo le ganaría a López Obrador?

Primero es el proyecto que finamente se necesita tener una propuesta de cambio para México, que atienda las necesidades de la gente, que refleje sus aspiraciones pero que sea viable desde el punto de vista técnico-financiero y que parta de la premisa que la única forma de combatir la pobreza es generando riqueza.

Es decir, no se trata de darle el pescado a la gente, sino enseñarle a pescar y que se pueda contrastar con la propuesta de Andrés Manuel simplemente sacando una calculadora y sumando todo lo que él ofrece y preguntando como se va a pagar.

No se trata de ver quién ofrece más, sino quién puede cumplir lo que promete, creo que se necesita un contraste, una propuesta, un proyecto que sea totalmente distinto a lo que hoy vemos, es decir, una propuesta de cambio a lo que hoy vivimos en el País, pero también que se pueda contrastar contra los planteamientos de López Obrador.

Tendremos que hacer nuestro propio proyecto, el contraste será porque estoy convencido que el proyecto que nosotros tendríamos que realizar sería el mejor para el País sustentando en bases técnicas y que él presente el que quiera y lo podemos contrastar en su momento, nosotros no podemos estar a expensas de lo que otros propongan, nosotros debemos tener nuestro propio proyecto.

¿Puede asegurar que su proyecto sería mejor que el de AMLO?

No puede ser un proyecto personal, yo estoy pensando en una agenda de coincidencias donde participen diferentes fuerzas políticas, donde participen ciudadanos en partido, donde el Partido Acción Nacional a través de sus militantes, de sus órganos, pueda hacer propuestas que se pueda ver el ADN panista en el proyecto que estaríamos presentando a los ciudadanos.

Yo participaría en la medida que me lo permitan y como Presidente de la Comisión Política Nacional con mis propuestas, pero no podría ser mi proyecto, aquí tiene que ser un proyecto de todos, un proyecto común que pueda ser enriquecido, uno pone su granito de arena, sus propuestas, pero se necesita escuchar otras voces a otras fuerzas ese es mi planteamiento.

¿Qué papel considera jugará el gobernador Miguel Márquez Márquez en el 2018?

Él es un activo del PAN, y así como todos de los gobernadores esperamos que Guanajuato siga siendo un bastión del PAN, en una lección presidencial evidentemente cuentan los votos de todo el país y yo estoy convencido de que en Guanajuato el PAN va a continuar en el Gobierno porque ha tenido buen gobierno, pero esperamos que sea la victoria por el mayor margen posible para que contribuya al triunfo a nivel nacional.

Me parece que Miguel Márquez por su experiencia y sus resultados debe ser parte de la propuesta que estaremos trabajando porque tiene experiencia y capacidad, que ayude y contribuya a la integración de la propuesta, y que pueda garantizar como Gobernador desde el punto de vista político la responsabilidad política de entregarle la estafeta a otro panista.

¿Qué opina de la aspiración del senador Juan Carlos Romero Hicks?

Es muy respetable, yo creo que todos los panistas que tengas una aspiración legítima y sobre todo el que ya fue Gobernador y que tiene experiencia en el Gobierno federal es muy respetable.

¿Qué discutió con Margarita Zavala y Ricardo Anaya en el mitin de Coahuila cuando estaban en el templete?

Llegamos al “Zócalo” digamos, había un templete y nos subimos por principio Memo Anaya y su esposa, Margarita, Ricardo… un servidor saludamos y demás. Pero el planteamiento era que iban a estar los candidatos que habían participado en la contienda, el PT, un candidato de Morena, un candidato independiente, otro candidato… y ellos eran digamos los protagonistas de este movimiento por la dignidad de Coahuila.

Y originalmente había planteado que nos teníamos que bajar del templete para que suban ellos, y yo dije perfecto; entonces nos bajamos o no nos bajamos, de pronto lo presentaron y se ve ahí como estamos platicando con Ricardo de qué hacíamos, si nos bajábamos.

Al final nosotros íbamos a apoyar a Memo, luego ya llegaron los otros candidatos y dijeron está bien quédense, pero en la parte de atrás, en las fotografías estamos en la parte de atrás porque primero llegamos nosotros ya después llegaron los candidatos. Eso es lo que estaba sucediendo por eso hay un momento de confusión.

¿El huachicoleo creció en su sexenio en Puebla, que hizo su Gobierno al respecto?

Es un delito del fuero federal, los gobiernos estatales no manejamos los ductos de Pemex, no tenemos la información de cuándo va a fluir el combustible, ni tenemos el acceso a los sistemas a través de los cuales Gobierno Federal ha invertido miles de millones de pesos para detectar cuando hay una fuga de combustible.

El Gobierno Federal tiene a través de Pemex un área de seguridad que en teoría sólo debiera encargarse de cuidar los cientos de kilómetros de ductos que pasan por Puebla y Guanajuato. Además, el Gobierno Federal es el que tiene el control de la venta de combustible a las gasolineras y el que tiene la facultad de auditarlas, Pemex y el SAT, ambos dependen del Gobierno Federal.

Simplemente lo que hemos planteado desde hace años es, el combustible robado no es el que se vende en los mercados nada más o los grandes volúmenes son los que se venden al pie de carretera. Los grandes volúmenes de combustible se dan en gasolineras o en industrias.

Durante mi Gobierno yo fui a ver todos los directores de Pemex, a pedirles auditorias, al SAT, y sólo se hicieron dos auditorías en gasolineras a las cuales les encontraron combustible robado y nos las clausuraron. Otro aspecto importante es la Ley, con el nuevo Sistema Penal Acusatorio no es un delito grave por lo cual la gente paga una fianza y sale libre.

Qué fui lo que yo hice como Gobernador; tuvimos cientos de detenciones de personas en fragancia, cientos de vehículos y recuperamos cientos de miles de litros de combustible robado, en todos los casos por Ley los llevábamos a PGR para que PGR se encargue porque es un delito del fuero federal.

Es un tema en el cual estuvimos trabajando pero, insisto, lamentablemente los gobiernos estatales, y es el caso también de Guanajuato, no tenemos las herramientas para poder llevar a cabo un combate efectivo. Porque para mí un combate efectivo sería que en el momento en que están cambiando la presión avisaran y que llegara de manera inmediata la gente de seguridad Pemex, ¿por qué no llega de manera inmediata? yo siempre he sostenido que no puede darse un fenómeno de esta naturaleza sin complicidad de las autoridades de Pemex.

¿Qué puede decir al respecto de los reclamos (manta) como la Ley Bala y Puebla en tercer lugar en pobreza?

Es algo armado que no tiene ningún soporte en la verdad, con respecto a la Ley estuvo avalada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y toma conceptos de las Naciones Unidad, al final del día son del uso legítimo de la fuerza de la orden en donde se busca darle certidumbre a los ciudadanos y a las fuerzas del orden.

Según el dato del Coneval, que es quien mide la pobreza en el País, Puebla mejoro en los 7 indicadores que miden la pobreza y en cuatro de ellos fue el primer lugar a nivel nacional.