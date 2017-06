Ponen nuevo 'pero' para distribuidor vial

Ya abrieron el retorno bajo el puente del distribuidor vial Benito Juárez en el Campestre, para facilitar la circulación de los automovilistas que ven por el bulevar Morelos hacia Clouthier.



Este retorno sirve para descongestionar la conflictiva zona del Campestre.



Además esperan pronto abrir de manera permanente a la circulación la vialidad que comunica la avenida Gómez Morín o Salida a Comanja, con el bulevar Clouthier, que sólo opera en forma ocasional para desfogar el tráfico.



La Dirección de Tránsito Municipal informó que el crucero por abajo del puente no se ha abierto debido a que no es seguro.



“El paso por abajo del puente está cerrado debido a que no está señalizado, además porque aún se utiliza para maniobras con la constructora para continuar con la obra y evitar obstruir algún otro tramo de vialidad”, dijo director de Tránsito, Ricardo López



Sin embargo cuando el tráfico es muy intenso en la zona, se abre a la circulación, con el auxilio de agentes de tránsito.



De acuerdo a lo informado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, actualmente se trabaja en la zona baja del puente en ciclovía, jardines e imagen urbana.



En la parte superior también se trabaja para comenzar a poner el asfalto y concluir un pequeño tramo que está en la bajada de la circulación de Lagos, hacia el distribuidor vial Juan Pablo II.



Ya se concluyó de pavimentar la ampliación de la avenida lateral que comunicará, por abajo, el Morelos con el Gómez Morín, pegado al Parque Metropolitano, donde se sacrificaron más de 30 árboles.



La SCT informó que el Distribuidor Vial tiene un avance de un 96%.



Poco antes de irse el anterior director de SCT en Guanajuato, José Leoncio Pineda Godos, aseguró que el distribuidor vial estará terminado para los primeros días de junio, pero los ingenieros de obra estiman que por lo menos se llevará otro mes.