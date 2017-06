Va Margarita por certeza económica

Para Margarita Zavala Gómez del Campo uno de los retos actuales para México es generar certidumbre económica y sostiene que esto se puede lograr con un manejo responsable de los recursos públicos, no aplicar dinero a cosas no productivas para el país como el financiamiento público a partidos, por eso plantea que se deben quitar la prerrogativas.

De hecho envía el mensaje al Partido Acción Nacional (PAN) en Guanajuato para que haga esta iniciativa suya, y siga los pasos de Jalisco, donde recientemente se aprobó la ley “sin voto no hay dinero”.

El tema de justicia, acabar con la impunidad, es para ella otro de los temas que requieren una solución urgente en el país. Tiene claro que si fuera presidenta de México, haría las cosas muy diferentes a su esposo Felipe Calderón, pues considera que las condiciones son ahora otras y también tiene claro que hay voces en el partido que quieren verla renunciar, pero advierte que no lo hará.

Margarita Zavala dice que en el trabajo en la vida política a través de Acción Nacional estuvo siempre vinculada a Guanajuato. Asegura que sus primeras protestas y luchas por la democracia tuvieron que ver con elecciones locales en Guanajuato y por eso decidió comenzar su gira por el país en este estado.

Además sostiene que los gobiernos del PAN tanto federales como locales han sido gobiernos que han impulsado mucho la zona, por eso su apuesta a la capacidad y a talento de la gente del Bajío.

Si no resultara ser la candidata de Acción Nacional ¿dejaría el partido?

No, sin duda no voy a renunciar, es un partido político al que me tocó verlo históricamente la capacidad que tuvo de transformar al país, de la victoria cultural en muchos sentidos, de las cosas buenas que tiene ahorita México, muchas tuvieron que ver con la construcción de Acción Nacional, con la valentía cuando fue oposición, con la certeza y con la fuerza con la que fue gobernado, así que es que en ese sentido no me voy.

Lo que sí hay que ser claro es que acompañas y no acompañas, y en ese sentido cuando hay una autoridad, una decisión que no tenga que ver con la ética política, con la honestidad política, eso no quiere que nunca no equivoquemos, sino que no tenga como base el bien común, el interés superior, eso no lo acompañas, desde luego, pese a lo que muchos quisieran, yo creo que no voy a renunciar.

¿Si fuera Presidenta de México que haría diferente a Felipe Calderón?

Pues seguramente muchas cosas porque tengo un país muy diferentes, pero fuimos formados como fue formado mucha gente de Guanajuato que ha gobernado aquí, fuimos formados como fue formado Carlos Medina, fuimos formados como el propio gobernador a través de un humanismo, a través de la urgencia de un gobierno valiente que enfrente la seguridad, como un tema fundamental en la vida del país y en la vida de las familias, fuimos formados en la honestidad de la vida pública y no dejar pasar los actos de corrupción, en buscar precisamente que haya justicia.

Entonces ¿el reto principal es en materia de seguridad o que otros problemas son urgentes de atender?

R Uno muy urgente de atender es la justicia, es decir que no haya impunidad, que si pase algo y con eso no me refiero sólo a los Duartes, a los Borges, con eso me refiero a la señora que no puede denunciar que le robaron 10 mil pesos porque tiene que pagar un abogado de 15 mil.

Con eso me refiero a a una mamá que está angustiada porque su niña la captaron los del crimen organizado y está en trata, con eso me refiero también al pequeño o micro empresario que quiso poner una empresa y ya le extorsionaron, ya lo están corrompiendo, le están pidiendo mordida la autoridad local, federal o la que sea, esa justicia de todos los días, esa justicia cotidiana, que sientes que te abandono el estado.

En segundo, la certidumbre económica a través de la responsabilidad de quien maneja el dinero, y con eso tenemos que buscar, por ejemplo a donde va el dinero porque si tenemos tal deuda pública, desgraciadamente por estos gobiernos del PRI, que vamos a hacer con el dinero de los ciudadanos, porque es el tuyo, el mio, el que nos lee y el que nos escucha y el dinero que no va progreso del país, pues que no se gaste ahí y por eso mi propuesta de que le quitemos financiamiento público a los partidos políticos.

Es clara, es importante, es simbólicamente muy importante para generar confianza de los ciudadanos en la autoridad y porque además, cuando yo entre al PAN no recibíamos financiamiento público y ganamos las elecciones y Guanajuato lo sabe, y sé muy bien que en los partidos políticos sólo tiene que haber el dinero necesario para hacer una escuela cívica, y de democracia, no para que alguien se adueñe de los partidos

En Jalisco ya se dio un paso muy importante respecto a este tema y con una propuesta de un diputado independiente, ¿habría falta que los congresos locales hicieran los propio en este sentido?

Es un sentido de congruencia, ojala y el PAN tenga en algún momento esta iniciativa, ahora fue aprobada también por gente del PAN, y apenas la anunció yo lo apoye, por las mismas razones que digo que fui formada en temas de democracia.

Más de la mitad de la población en México son mujeres, ¿Margarita está buscando el voto femenino?

Desde luego me identifico con las mujeres, pero yo pido el voto no porque soy mujer, sino porque soy una persona que conozco a México, que sé como guiarlo, que sé que además es un país que no puede estar esperando ni caudillos ni salvadores, sino liderazgos que vayan guiando a la patria a donde podemos llegar, y podemos llegar porque estamos más cerca de los que creemos, de poder tener ese futuro, ese país ganador, de ese primer mundo del que si vale la pena hablar.

Hay que consolidar lo que hemos ganado como país y hacer a un lado el pasado de la demagogia,el pasado que tiene ahorita a Coahuila enfrenado un fraude electoral, incluso el día de la jornada electoral, el pasado que significa el populismo, la demagogia, la parte asistencia, esa es la gran encrucijada que el país se está enfrentando y que se resuelve en el 2018; se resuelve o empeora y tenemos que buscar que se resuelva.

Por su condición de mujer ¿cree que haya resistencia, sobre todo en el partido de que una mujer pudiera encabezar la candidatura?

No precisamente, ese no es tema de ahora, lo que yo le vengo a decir al PAN es yo puedo llevar al PAN porque sé como ganarle al PRI y al pasado que representa López Obrador.

¿Pero hay tensión con la dirigencia nacional?

Yo he por supuesto tengo mis diferencias, las he expresado porque acostumbre hablar claro, la exprese, pero ya está al lado de la dirigencia la toma de decisiones, he pedido que nos convoquen, que resolvamos que definamos.

¿Por qué?, ¿Por qué me urge a mi? No, porque le urge al país que el PAN se defina, porque hay un riesgo de volver al pasado, y porque las elecciones, incluyendo y especialmente la de Coahuila no está haciendo una señal de alerta de que podemos regresar al pasado.

No lo voy a permitir, no vamos a regresar al pasado, nos ha costado mucho trabajo en Guanajuato que históricamente ha dado batallas por la libertad, también ha dada batallas por la democracia, nos ha costado mucho trabajo y no nos podemos dejar, tenemos que responder a tiempo.

En Coahuila se le grabó teniendo una discusión con el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, pero Margarita aclara que no fue así, lo explica como una cuestión de logística, pues asegura que sabe ser institucional cuando se requiere.

Yo se discutir y soy fuerte, pero también estábamos todos concentrados en lo que había pasado en Coahuila y la verdad no hubo ni remotamente un desacuerdo, la verdad que lo que queríamos era, antes de que subieran todos los candidatos independientes, levantarle la mano, porque la mayor parte de manifestantes ahí eran panistas, entonces antes de que subieran todos, que el panismo le levantara la mano a Guillermo para demostrar que ahí estaba no sólo Guillermo, no sólo un jefe nacional, sino todo el partido.

Y lo que hice fue cambiarme de lugar para irme del lado derecho de Guillermo que no había nadie para levantarle yo la mano del lado derecho y del lado izquierdo Ricardo Anaya, algo más simple y más sencillo. Yo soy alguien muy clara en lo que pienso y en lo que digo y sé muy bien en que momento necesitan a todo el partido y en que momento el partido me necesita con toda mi personalidad, con toda mi decisión, con todo mi conocimiento del PAN para acompañarlo en la toma de decisiones

Que opina sobre la aspiración del senador Juan Carlos Romero Hicks?

Es una persona a quien yo conozco, a quien yo no sólo diría me cae muy bien, sino que además es bienvenidos, es alguien que siempre aporta a la vida interna de partido y me da mucho gusto se haya sumado, bienvenido pues...

Hace más de 20 años que el PAN gobierna Guanajuato. ¿Cómo ve el gobierno de Miguel Márquez?

Lo veo bien, también significa todo lo que hubo antes, el esfuerzo que hubo en términos industria, en términos democráticos, en términos de progreso y certidumbre económica y eso ayuda muchísimo, desde luego son gobiernos que le han apostado a la infraestructura y a la inversión, también acompañados federales que traía una fuerte política pública de infraestructura y de a acompañamiento y de respeto a los estado.

Desde luego 20 años no dejan de ser difíciles, pero la gente acá votando por ellos desde luego por lo que entregan, una ruta de continuidad honesta que le ha beneficiado mucho a Guanajuato y de paso a la zona.

Recientemente el gobernador acudió a un evento religioso donde consagró el estado a a un santo, ¿qué opinión tiene respecto a esto?

RHasta donde yo sé, que no he seguido del todo la nota, si lo supe porque fue una nota nacional, pero hasta donde yo se fue un acto privado en donde hace de en un video privado, de una ceremonia privado, algo público y en ese sentido yo soy de las que creo que tenemos que ser respetuosos unos y otros de que sea gobernador, sea policía, sea maestro, sea agricultor, sea campesino, tenemos que respetarnos unos a otros las decisiones religiosas que tomemos, así es que los considere un acto