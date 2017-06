Amaga Delfina con no reconocer elección de Edomex

Si las autoridades electorales insisten en imponerlo y no transparentan y limpian la elección, Morena no reconocerá al priista Alfredo del Mazo como Gobernador, sostuvo Delfina Gómez, candidata de Morena al Gobierno del Estado de México.



"Todavía no hay nada. No hay Gobernador electo", dijo la ex Alcaldesa de Texcoco en entrevista con REFORMA, a propósito de la conclusión de los cómputos distritales



Rechazó, sin embargo, que esté pensando en declararse "Gobernadora legítima", en caso de que insistan en avalar a Del Mazo.



Si bien reiteró que es una mujer de instituciones, reclamó de éstas "sensibilidad social".



La candidata de Morena consideró que las autoridades electorales deben darse cuenta del enojo social de los ciudadanos, que cada vez, afirmó, tienen mayor participación electoral y no tolerarán imposiciones.



"Es necesario abrir y contabilizar todos los votos", insistió.



Gómez dejó en claro que la lucha de su partido será por las vías pacíficas, pero reconoció presiones de ciudadanos que se sienten con muchos agravios acumulados en la entidad y en el País.



Hay varias alternativas pacíficas ahora y después, no alterando el orden, que valorarán para defender el voto, añadió.



Informó que este sábado a las 17:00 horas habrá una asamblea informativa en Texcoco con sus seguidores para definir qué acciones seguirán a la espera de las decisiones jurisdiccionales.



Asimismo, anunció que la próxima semana iniciará una gira "de agradecimiento" por todos los municipios del Estado, que calcula durará mes y medio, a la espera de las decisiones de las autoridades electorales, a mediados de agosto.