Afirma Trump disposición a testificar

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió nuevamente contra el ex director del FBI James Comey y aseguró que él estaría 100 por ciento dispuesto a hablar bajo juramento sobre sus charlas con él.



En una conferencia de prensa en los jardines de la Casa Blanca, Trump aseguró hoy que el testimonio del ex director del FBI ante el Senado no demostró colusión de su campaña con Rusia, ni obstrucción a la Justicia de su parte, y que Comey es un filtrador.



"Comey confirmó mucho de lo que yo dije y algunas otras cosas no eran verdad", aseguró Trump sobre el testimonio de ayer de Comey ante el Comité de Inteligencia del Senado en el que acusó al mandatario de mentir sobre las razones para despedirlo.



Además, dijo que estaría totalmente dispuesto a testificar que nunca le pidió a Comey su lealtad.



"Cien por ciento (...) estaría encantado de decirle (al fiscal especial Robert Mueller) lo que le dije (a Comey) exactamente", dijo.



El Mandatario se negó a confirmar si existen grabaciones de sus conversaciones con el ex director del FBI.



"Les diré sobre eso en algún momento en el futuro cercano", afirmó a reporteros.