Ex director del FBI en problemas tras comparecencia en Senado

El abogado personal del Presidente estadounidense, Donald Trump, planea presentar una denuncia contra el ex director del FBI James Comey ante el inspector general del Departamento de Justicia y el Comité Judicial del Senado, según fuentes citadas por CNN.



La denuncia se centrará en el testimonio de Comey ayer ante un comité del Senado, en el que dijo que dio a un amigo el contenido de sus memorandos no clasificados sobre sus conversaciones con Trump, y le pidió que diera esa información a la prensa.



Comey contó que decidió dar a conocer sus memorandos luego de que Trump lo amenazara en Twitter con hacer públicas grabaciones de las conversaciones entre ambos.



El ex director del FBI ha dicho en repetidas ocasiones que él apoya que se hagan públicas esas cintas, de existir, y que dio a conocer sus memorandos en caso de que no se liberaran y en caso de que Trump mintiera sobre sus encuentros.



No se sabe cuándo Marc Kasowitz, el abogado de Trump, presentará la denuncia, pero la fuente de CNN dijo que está analizando sus opciones.



El Departamento de Justicia, sin embargo, tiene una jurisdicción limitada sobre ex empleados.



Puede investigar el caso, pero en caso de encontrar que Comey actuó mal lo más que podría hacer es tomar nota y que quede constancia de ello en el expediente de Comey en caso de que quiera trabajar para el Departamento de Justicia de nuevo.



En varias ocasiones, Trump ha amenazado con acciones materiales que nunca se concretan.



Trump amenazó con demandar al senador Ted Cruz varias veces durante la campaña de 2016, y también al Washington Post y al Partido Republicano de Louisiana.



Ninguna de esas demandas jamás se presentó.