¿Se puede combinar el etanol y la gasolina? ¿Sufre desgaste el carro si arranco con el aire acondicionado?

Continuamos con el etanol



P. De modo que ahora quién quiera le puede agregar un porcentaje de etanol a su tanque del auto. ¿Es así?, y ¿Sólo los modelos brasileños que así lo indiquen?



FERNANDO GAMA







R. Interesante el tema del etanol y agradecido con varios correos sobre el tema que han enviado. Agregando algunos kilómetros de conocimiento, comento lo siguiente: La norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016 dice claramente en el punto 4 de Obligaciones Adicionales. “Se prohíbe el uso de etanol en la ZMVM, Zona Metropolitana del Valle de México, ZMG Zona Metropolitana de Guadalajara y ZMM Zona Metropolitana de Monterrey. Se permite un contenido máximo de 5.8 % en volumen de etanol anhidro como oxigenante en gasolinas Regular y Premium, en el resto del territorio nacional, en cuyo caso, por las características físico-químicas de este aditivo, debe ser mezclado durante la carga de los autotanques en las instalaciones de almacenistas y distribuidores en el punto más cercano previo al expendio al público. Y el propósito de la prohibición de su venta es el limitar la formación de ozono.



Haciendo memoria, fue el Ingeniero Carlos Ramírez el que primeramente nos comentó que a su Peugeot le ponía una mezcla de 50% etanol y 50% gasolina resolviendo así su problema de cascabeleo. Más tarde Roberto Cuesta nos sugería la proporción de 10% de etanol y para agregar uno kilómetros más de conocimientos Alfredo Melgarejo nos informa que en California, Estados Unidos, uno puede encontrar etanol E85 o sea 85% etanol y 15% de gasolina. En concreto a su pregunta: Sí, usted puede hacer su mezcla de etanol a sabiendas que su motor está acondicionado para trabajar con una mezcla específica, otros porcentajes y aplicación, son bajo su riesgo y responsabilidad.















Falla en KIA Soul







P. Compramos con mucha ilusión un vehículo KIA Soul bicolor. Tristemente el respaldo de la Agencia Lázaro Cárdenas, la atención pre y post venta ha dejado mucho que desear. Primero el diagnóstico fue falla de un inyector, con tiempo de espera de 4 días. Transcurridos dos y argumentando la inexistencia de la refacción, el tiempo de espera se fue a 8 días. Pedí hablar con el gerente general de la agencia y no se dignó en atenderme, mucho menos ofrecernos un auto sustituto. Creo que no es manera de atender un mercado naciente, hemos pensado seriamente en acudir a PROFECO.



ROMERICO ESQUIVEL







R. Usted está en todo su derecho de acudir a PROFECO, sin embargo le sugiero darse unos minutos en pensarlo. Aunque no me comenta si ya le entregaron el auto, le puedo compartir que en mis años de experiencia, los períodos de entrega de algunas refacciones no se cumplen cabalmente, porque la pieza está en back order, está escaza, cambió el número, se atrasaron las entregas, etcétera. Lo que sí es que deberán mantenerlo informado y darle las explicaciones pertinentes. Sobre los autos sustitutos, depende de la disponibilidad de cada agencia, habrá que leer el contrato de mantenimiento y ver los alcances de esa prestación.











Consulta Bora GLI 2009







P. Poseo un Bora GLI 2009 con 73 mil kilómetros. Todos los servicios de agencia, impecable, único dueño. Obsesivo en el cuidado interior y exterior. Hace 1 mes en un tráfico terrible de 45 minutos, en 10 cuadras se prendió el testigo del anticongelante; revisé y el nivel estaba correcto. Leyendo el manual vi que si no es falta de anticongelante podía ser falla del ventilador. Lo observe por 3 o 4 semanas y la falla sólo apareció una vez más. La verdad es que ya no estaba yo tranquilo. Lo lleve a mi "agencia de confianza", Ola Polanco. Expliqué el problema y la desconfianza de circular así, aunque en un mes solo se presentó el testigo del tablero 2 veces.



Dejé el auto en dicha agencia el 30 de mayo del 2017. Corrieron diagnóstico con scanner y un par de días después me salen con que el ventilador ya no funciona. Que tiene una "manipulación" y está conectado directo "puenteado" y ese daño habla de un corto y daño mayor.



Cabe señalar que en esta agencia en 2013 una ocasión qué acudí al servicio, un par de horas después me llamaron para decir que el auto presentaba daño en sistema ABS. Que el módulo costaba 100 mil pesos, se requería de anticipo del 40% y estaba en una semana. Arme un escándalo y amablemente accedieron a hacerme el 85% de descuento de algo que nunca antes falló. Después del escándalo pagué 15 mil pesos, me sentí robado.



Volviendo al tema de ventiladores, me cotizan en 15 mil entre el ventilador grande, el chico y la mano de obra. Mi duda es si no nuevamente le metieron mano a la unidad y quieren dinero.



Además en el scanner salió la mecatrónica dañada, por ella me piden 51 mil pesos más IVA.



Esa es otra historia, ya que dicen esa me dura un año más. Conocen a alguien de Volkswagen que me ayude.



No lo aseguro, pero puedo pensar que le meten mano y "crean" fallas para sacar dinero. En general estoy contento con el coche y su desempeño, pero con estos sucesos es inevitable hacer corajes. ¿Qué me recomiendan?







R. Primero, el auto está en garantía y deben respetar dicho acuerdo, que le demuestren y fotografíen el cómo manipularon la conexión. No encuentro relación entre el ventilador y la mecatrónica de la transmisión, porque de todas maneras, también la mecatrónica está en garantía. ¿O acaso también la puentearon?. Acuda a Atención a Clientes del Corporativo de Volkswagen y exponga su caso.











Testigo en Subaru Impreza 2008







P. Tengo un Subaru Impreza 2008, tiene 84 mil kilómetros, todo funciona correctamente. Hace unos días dejó de funcionar el Control Cruise y ahora parpadea Cruise en el tablero. He llevado el auto a 2 de las 3 Agencias de Subaru en Ciudad de México y Naucalpan y no le atinan.



Una de ellas me pidió dejar el auto una semana para revisarlo a conciencia. La otra lo escaneó obteniendo 3 posibles fallas: sensor de oxígeno, nunca dijeron cual; reparación de computadora y cambio de computadora, lo cual me hizo dudar mucho de si en realidad tienen personal capacitado.



Una lástima que esta marca en México no pueda crecer, ya entendí el por qué. Agradeceré sus consejos. JORGE ALCALÁ







R. Este tipo de fallas, requieren tiempo para localizar su origen, aunque no entiendo la relación con el sensor de oxígeno. Al igual que usted, dudo del diagnóstico, sin embargo habrá que tomar la sugerencia de dejarlo algunos días para que precisen la información. La idea es que con un buen diagnóstico se pueda evitar gastos innecesarios. Tómeles la palabra, tenga paciencia y esperemos una buena solución.











Ruido en Passat 2016







P. Leo cada semana su columna en la sección Automotriz, y le quiero dar las gracias, ya que en sus artículos nos guía y ayuda en detalles que las agencias de autos no las dan o se guardan esta información y no la comparten con sus clientes.



Tengo un Passat V6, 3.6 Litros DSG año 2016 el cual se me hace fantástico, en especial el motor de 6 cilindros 3.6 litros. La caja de velocidades DSG hasta ahora me ha acomodado muy bien. Los puntos en contra son los ruidos de cacerolas a bajas velocidades, característica de este tipo de caja de velocidades.



Mi Passat ya tiene los 15 mil kilómetros recorridos en donde al inicio se le cambio parte de la moldura del tablero debido a un constante ruido por falta de grapas. El trabajo se realizó en agencia de VW pero lo llevé varias veces hasta que por fin lo resolvieron.



Pero ahora tengo un ruido en la suspensión o por esa zona, la cual como suele suceder al momento de estar con la gente de servicio, no se escucha, pero cuando voy circulando solo y paso por algún desnivel pequeño, ondulación o bajando una rampa a velocidades bajas, suena como un golpe de metal a metal, como si algo faltara en la suspensión.



Lo he llevado a la agencia, pero con esto de la suerte, ellos no han detectado el sonido, el cual es aproximadamente a 10 km/ h.



Ahora que tengo este sonido, ¿De dónde puede venir?, ¿Qué puntos debe de revisar la gente de servicio de VW?. Ya que este vehículo tiene garantía, por lo cual VW debe de asumir la responsabilidad y arreglar esto.



Alguna recomendación o sugerencia de su parte?. El Passat se compró en la Agencia VW Interlomas y siempre lo he llevado ahí para su servicio y para que se arreglen los detallas como el tablero. El personal de la agencia siempre ha sido muy cortés, y muy amable, y siempre vienen a dar la vuelta conmigo para ver si escuchan el ruido, pero como es la suerte cuando ellos vienen no se escucha ese ruido, el cual es muy difícil de replicar. Tomar en cuenta que por las llantas y rines este vehículo no ha sufrido ningún percance por causa de baches, o coladeras, soy muy precavido y muy cuidadoso.



CHRISTIAN ZURBRUGG







R. Este tema lo platicamos hace dos meses y Volkswagen nos contestó diciendo: el ruido a bajas velocidades en la parte central del auto es perfectamente normal. Lo produce la holgura calculada de las varillas y mecanismo de la DSG. Esté tranquilo, esta fue la respuesta del Corporativo y lo he comentado con mis amigos de Volkswagen y a sus clientes que le hacen esta observación se les explica. Hasta este momento dicho ruido no ha pasado de eso, un ruido eventual.











Compra de usados







P. Cuando la gente compra un auto usado, es frecuente que comienzan a tener que hacer reparaciones. Sobre todo arriba de los 100 mil kilómetros. La gente revisa y piensa que compró un buen auto. Pero al comenzar las fugas y fallas piensan que fueron timados por el vendedor. Esto no siempre es así. Los autos recientes la exigencia y los hábitos de manejo distintos. Por ejemplo, un Golf GTI cuya dueña era una "viejecita", nunca le elevaba la temperatura, no aceleraba bruscamente ni se volaba los topes, aún al tener partes viejas y resecas nunca tuvo falla, al cambiar a manos más "jóvenes", las mangueras, retenes, sellos empaques, etcétera, resienten la mayor presión... y ahí se acusa la vejez y el kilometraje del auto. Te tocará reemplazar las partes inevitablemente, no fuiste víctima de ninguna estafa.



IVÁN GALLO







R. Magnífica reflexión y objetiva realidad, ojalá muchos lo entendieran así, gracias por comprender este lado. Comparto una anécdota que doy en mis cursos, les preguntaba a los oyentes que a su criterio en cuál de los siguientes dos casos el auto tendrá mayor desgaste, misma marca, kilometraje, equipamiento. Ambos personajes tenían que ir por carretera a Toluca todos los días, el primero un muchacho que le gusta la velocidad y una “viejecita” como usted lo menciona. La respuesta era contundente, el muchacho, ya que es un “piloto infernal” era la respuesta. Yo les decía, antes que nada falta más información, así como usted lo comenta. Ignoramos mucho de la historia de los autos usados que compramos. Bueno al final les decía que el dato que faltaba para saber que auto había sufrido más desgaste, es que la “viejecita” jalaba un remolque con su caballo todos los días. ¿Comprarían ese auto después de cuatro años de uso?











Arranque del auto con clima







P. Muchas felicidades por su sección, tengo varios años leyéndola y es una verdadera joya de sabiduría automotriz. La duda que tengo no tiene nada que ver con un auto en particular, lo que pasa es que he visto a varias personas que al momento que prenden el auto ya tienen encendido el clima.



Como soy de la generación en la que el clima lo utilizábamos en caso de calor extremo porque decimos que el clima demandaba mucha potencia al motor e incluso se sentía al momento de ponerlo en funcionamiento. Hoy en día, con la mejora en tecnología tanto de los motores como de los climas, ya no se “siente” como antes, sin embargo, siempre he tenido la duda de si es adecuado encender el auto con el clima en posición de encendido.



En lo personal se me hace una demanda excesiva tanto a la batería como al motor, sobre todo en las mañanas. Me gustaría me diera su opinión profesional al respecto.



MARIO LUGO







R. Muy agradecido con sus comentarios. Tiene razón, el momento de mayor desgaste de cualquier motor es en el primer encendido por la mañana, donde el aceite se ha escurrido durante la noche y las piezas internas no están perfectamente lubricadas. Eso sucede por unos cuantos segundos mientras la bomba de aceite lo va mandando a todos los lugares. Mientras que ocurre esto y antes de mandar la señal al compresor de empezar a funcionar, transcurren algunos segundos, ya que tiene que registrar la temperatura exterior y la del habitáculo para que efectivamente comience su trabajo.



En esos segundos que pasaron, el motor ya se encuentra lubricado y no tendrá una sobrecarga del compresor y la batería se irá recuperando de esa primera descarga. No se preocupe, disfrute de la comodidad y tranquilidad de poder encender su auto y que él le proporcione el confort del aire acondicionado.