Agradecido con los Toros

El mediocampista, Rodrigo López, se va feliz de Celaya, agradecido con la oportunidad de estar en el futbol mexicano.



López Álvarez fue fichado por el Club Toluca de la Liga MX, lo que para Rodrigo ‘Roro’ López fue un sueño, jugar en Primera División.



“La verdad me siento agradecido con Dios, primeramente, contento, no dormí por la felicidad, las noches no dormía por saber que iba pasar, anoche fue de felicidad, contento y agradecido con la gente de Celaya que me ha brindado esta oportunidad, sin ellos no hubiera pasado y no hubiera cumplido este sueño que tanto anhelaba”, dijo el jugador.



Rodrigo López durante los últimos dos draft ha tenido oportunidad de ir a otro equipo, pero no se concretó, dijo que se relajó un poco, pero si estuvo nervioso, pues los rumores lo ponían en equipo de Liga MX.

“La verdad quise relajarme, quieras o no está en la mente de uno, es triste ver jugadores amigos, compañeros de trabajo que se quedan sin jugar. Es triste, doy gracias a Dios que tengo trabajo y voy día a día”, comentó.



El medio ofensivo destacó el equipo de Toluca y agradeció el poder llegar a una institución de renombre en México.



“Es lo que comentaba con mi familia, no es cualquier equipo, no es de media tabla para abajo, es de los grandes de México, estoy contento, entusiasmado y espero empiece la pretemporada para demostrar lo que he hecho aquí en México, mucha gente no sabe de mi en Toluca y se da entender, yo voy a trabajar, con eso y la humildad se dará la recompensas que son buenos logras”, expresó.



Destacó que va a trabajar y a buscar un puesto como titular, como se dio en Celaya.



“Como llegué a Celaya, vine a portar, no quise venir hacer otro más, a estar en loa banca, siempre quise ser titular, pero es con trabajo, siempre me esforcé siempre di lo mejor de mi, en los entrenamientos como en los partidos, eso haré en Toluca, ganarme al entrenador, a los compañeros, ir con respeto e ir a trabajar, hacer lo mismo que vine hacer aquí”, puntualizó.

El jugador se espera reportar con el equipo del Estado de México el 19 de junio, seguirá en Celaya por algunos días para después buscar su lugar con los ‘Diablos’.