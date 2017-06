Sesiona y decide Ayuntamiento en lo 'oscurito'

Sin argumento legal alguno, miembros del Ayuntamiento toman decisiones en las comisiones municipales a puerta cerrada y sin acceso para los ciudadanos.

La Lay Orgánica Municipal del Estado indica que salvo casos excepcionales y los que dicha ley determine, la sesiones deben ser públicas.

"Los ayuntamientos deberán resolver los asuntos de su competencia colegiadamente, y al efecto, celebrarán sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes que serán públicas, con excepción de aquéllas que conforme esta Ley, deberán ser privadas y preferentemente en horario diurno", señala el artículo 61.

am solicitó el ingreso a la Comisión de Seguridad Pública, y aunque el presidente de la misma, Israel Herrera, permitió el acceso, personal del Municipio lo negó.

De todas las oficinas en la presidencia municipal, las ventanas del Salón Presidentes, donde comúnmente se realizan las comisiones, es el único cubierto con cortinas negras, lo cual evita que no haya vista ni siquiera para ver lo que sucede adentro.

‘Es para mantener el orden’

El síndico panista Fernando Sánchez Méndez, quien presiden la Comisión de Gobierno, Reglamentos y Justicia Municipal, señaló que la decisión de impedir el libre paso a las comisiones es para establecer orden.

Aunque fue cuestionado sobre el argumento legal para establecer que las mismas se decidan en la opacidad, no mencionó alguno, y agregó que es por común acuerdo de los miembros.

"Usualmente se ha mantenido el tema de la privacidad para ir contrastando los diferentes puntos de vista, y tratar, en forma consensada, de emitir alguna opinión de los diferentes temas".

"Eso se hace por orden, de que el debate, los diferentes puntos de vista, las opiniones. Hay, por ejemplo, los temas de seguridad, que por su misma naturaleza, se tiene que tener un cuidado especial, entonces, por esa razón se ha considerado que sean reuniones privadas donde los diferentes miembros del Ayuntamiento emitan sus opiniones", dijo.

Fernando Sánchez Méndez negó que por ello se trate de una situación que busque ocultar información, e incluso dijo que los interesados pueden preguntar al concluir la reunión.

"Tampoco es nada oculto porque son temas que se están tratado de forma abierta con los representantes de las diversas fuerzas políticas, se hace por orden y a mí me parece bien por a fin de cuentas se levanta la minuta.

"Se tienen lista de asistencia, además de que en cada comisión se realizan las diferentes minutas donde se plasman los puntos de vista de los miembros de la comisión, tomar decisiones en forma consensada", comentó.

Sin embargo, ciudadanos no tienen acceso a dar fe de lo sucedido en Comisiones, ni a estar pendientes del debate, ni de asistencia de miembros.

‘Son públicas’

Por el contrario, la edil priísta, Montserrat Vázquez Acevedo, manifestó tajantemente que todas las comisiones son públicas.

Por ello, criticó que las Administración municipal se maneje con opacidad, violentando los derechos ciudadanos.

"Son públicas. No hay mandato de ley que dicte que deban de ser privadas. Que las hacemos en un salón no da derecho a cerrar la puerta. Si alguien ha impedido el acceso a la prensa, a algún particular, está violentando el derecho", recalcó.

"No somos ni grises, somos oscuros en el ejercicio de este Gobierno, y no sólo hacia la ciudadanía y a los medios, hacia los propios integrantes del órgano de gobierno. Las minorías están relegadas a no recibir información", dijo.

La Regidora afirmó que es derecho de los celayenses saber cómo y por qué se están toman decisiones.

La priísta mencionó que el artículo 65 de del Reglamento Interno del Ayuntamiento no señala privacidad en las Comisiones, por lo que por regla general se aplica el criterio de las sesiones y concluyó, son públicas.

Ignoran a ciudadanos

Desde enero, Salvador Rocha Uribe, representante de la asociación Congreso Nacional Ciudadano Celaya, ha realizado llamadas a la Secretaría del Ayuntamiento para conocer las fechas de sesiones, pero lo han ignorado.

A finales de mayo, ingresó un escrito a la dependencia para documentar su petición, y asimismo, para ingresar a comisiones, sin que haya obtenido respuesta.

"Las sesiones de Ayuntamiento es la farsa donde ya firman todo lo que ya vieron en comisiones, también vamos por las comisiones, donde se da el intercambio de ideas", comentó.

"En las comisiones no sabemos si los regidores asisten o no. Yo he hablado a la Secretaría del Ayuntamiento para saber cuánto son las sesiones, pero no contestan, por eso mejor nos vamos al escrito para hacerlo más oficial y darle seguimiento", dijo Rocha Uribe.

El ciudadano celayense manifestó que seguirá insistiendo, pues los miembro de la asociación buscar ser testigos de las decisiones del Ayuntamiento.

"Si nos contestan, vamos a estar en las sesiones de julio, pero lo que queremos es estar en las sesiones, pues no nos dicen ni fecha ni hora, a los ciudadanos no nos toman en cuenta", comentó.