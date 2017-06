Sufren duelo y demoras de la justicia

Perder a tres de sus más cercanos familiares en un accidente por la imprudencia de un joven conductor, no fue lo único que padecieron los deudos de las víctimas del accidente en Gaspar de Almanza, ocurrido hace casi un año y medio.



Tras sepultar a sus seres queridos -entre ellos su hijo Leonardo, de cinco años- la famlia Trejo Narváez enfrentó un proceso legal que con sus idas y vueltas se extendió por 16 meses, y culminó el pasado 31 de mayo con la sentencia para el culpable.



Se trata de Oscar Omar Martínez, el joven de 26 años que conducía una camioneta en estado de ebriedad, a exceso de velocidad y se pasó un alto para finalmente impactar con fuerza el auto donde viajaban cinco personas, de las cuales tres fallecieron.



El joven fue condenado a pasar siete años y siete meses en prisión, y a pagar la reparación del daño que asciende a más de un millón 400 mil pesos.



Pero para llegar a esta sentencia debieron pasar por lo menos una decena de audiencias, múltiples entrevistas, demoras provocadas por la defensa, y hasta ahora el pago de la reparación de daño a los deudos no está garantizado, como lo relatan Oscar Trejo y Alejandra Narváez, padres de pequeño Leonardo, quien murió en el accidente.



Los hechos

Fue la noche del pasado 4 de enero de 2016, cuando Mario Alberto Ayala, Martha Pantoja, Gabriela Narváez Pantoja, y los menores Ximena y Leonardo Trejo viajaban en un auto de regreso a casa.



Al pasar debajo del puente de Irrigación, para incorporarse a la avenida Gaspar de Almanza, su auto fue impactado de costado por una camioneta Jeep Liberty, conducida por Oscar Omar Martínez, un joven de 26 años que iba alcoholizado, a exceso de velocidad y que se pasó el semáforo en rojo.



En el fuerte accidente, Martha, de 56 años, y su hija Gabriela, de 34, murieron al salir proyectadas del automóvil Fiesta en el que viajaban; en tanto, Leonardo, de cinco años, murió dentro del vehículo.



Alberto Ayala, el conductor, resultó con algunos golpes y fue trasladado al IMSS pero en breve se reportó estable; Ximena, de 10 años entonces, sufrió múltiples lesiones que pusieron en riesgo su vida por las que fue llevada al Hospital General, donde permaneció en terapia intensiva, pero logró sobrevivir.



Oscar Omar y su acompañante fueron detenidos por un vigilante de la zona, y entregados a agentes viales, quienes los remitieron a barandilla y finalmente fueron puestos a disposición del Ministerio Público.



Inicia el peregrinar

En entrevista para AM, Oscar Trejo relató que tras los hechos, el proceso legal se inició por oficio, por lo que pasados unos días acudieron a su primera audiencia el 12 de enero de 2016.



A partir de ahí se dieron por lo menos 10 audiencias, incluyendo menos otras cuatro reuniones que se tuvieron en el Centro de Justicia Alternativa (Ceja), y éstas últimas solicitadas por la defensa, para negociar la reparación del daño.



“Esas audiencias posponen las del proceso normal, cada que el juez otorga a solicitud de la defensa una reunión en el Ceja, queda detenido el proceso (…) De que se pedía la audiencia a que se realizaba pasaban en promedio unos 20 días.



“Ahí pueden pasar nada más dos cosas: que se llegue a un arreglo por ambas partes y el proceso se simplifique con un juicio más rápido, o bien, no se llegue a un arreglo y se continúe con un proceso normal”, indicó Oscar.



Y aunque eran solicitadas por la defensa, a dos de cuatro la defensa no asistió.



“Nuestra postura fue que nosotros no determinamos el monto de la reparación del daño, tampoco determinamos el tiempo de la condena que debe llevar esta persona; no podemos decir si es mucho o poco el tiempo, simplemente aceptamos lo que establezca la ley.



“La negociación en el Ceja me pareció una parte del proceso innecesaria, ya que si fuera por nosotros no es posible cuantificar lo que representa la vida de mi hijo, mucho menos la de los tres juntos, de forma económica, tampoco en la pena de privación de la libertad de esta persona.



“Para mí esa parte de negociación lo que hace es permitir a la parte acusada regatear, siento que no tiene mucho sentido en nuesto caso; tendría sentido para daños materiales únicamente”, indicó Oscar.



Más demoras

Agotadas las audiencias en el Ceja, la defensa aún intentó otro recurso para postergar la fecha del juicio; argumentó que los testigos no estaban completos.



“Se notó en todo momento que querían alargar el proceso. Aunque en este caso, el juez no encontró necesario alargarlo, sino que los testigos faltantes se integraran durante el proceso del juicio”, relató Oscar Trejo.



En diciembre de 2016 fue la última audiencia previa al jucio, que comenzó en enero de 2017, y terminó el 31 de mayo al dictar sentencia contra Oscar Omar.



El papá del pequeño Leonardo concluye que sí padecieron el sistema judicial.



“Como ambas partes tenemos derechos, y durante el proceso las autoridades deben respetarlos se da oportunidad en este sistema a mantener diversas reuniones en el Ceja y aplazar audiencias por parte de la defensa, lo que hace que el preoceso por le lado de la vítima sea más cansado y difícil.



“El sistema podría mejorarse haciéndose más corto, de manera que el juez considere para casos como éste en los que desde la primera audiencia queda claro que no habrá una negociación proceder inmediatamente al juicio”, expresó.

Reparación del daño no está garantizada