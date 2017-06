“AT&T + Congreso: ¿Roban a ciudadanos?”

Me presenté en AT&T a pagar mi mensualidad, esta tenía un cargo adicional de $258.00, por “mensajes Premium” no autorizados por mí.

Déjenme aclarar que yo contraté con UNEFON un servicio de celular con un solo cargo mensual que me daba minutos, llamadas y tiempo aire; cuando los agotaba, pues se suspendía el servicio en el rubro afectado y punto, pero ¡Todos mis pagos eran iguales!… Pues resulta que los gringos, a través de AT&T adquirieron a UNEFON y así amanecí un día como cliente de una transnacional, a pesar de mi rechazo a la invasión extranjera por medio de capital; pero que le vamos a hacer, el nacionalismo no se da en empresarios que priorizan utilidades y rentabilidad y menos en congresistas levanta dedos y corruptibles como tenemos muchos, no todos, pero si muchos; por lo que nuestro destino, si no cambiamos rumbo será vivir en un país supuestamente soberano, en donde el capital extranjero irá comprando las empresas, las tierras y la planta productiva ¡Ah!, y nuestros energéticos con el agua como regalo adicional ¿No me crees?, estimado lector, voltea a ver donde quedaron nuestros otrora Ferrocarriles Nacionales de México, a pesar de que por sentido común, como transporte estratégico nacional, el vender trenes y concesionar vías debilita nuestra seguridad nacional, como la debilitó la en mi opinión traición que representó la Reforma Energética que deja en manos de inversionistas nacionales y extranjeros un recurso estratégico como el combustible, de manera tal que en un supuesto escenario de guerra vs Estados Unidos, nuestro ejército tendrá que hacer cola en gasolineras EXXON o Chevron para llenar sus tanquetas y equipo de transporte para defender a la República;… falta ver si les quieran dar servicio.

El punto es que reclamé a la Srita. de AT&T el cargo adicional y me sugirió llamar al *611, en donde me atendió un dependiente que después de un rollo mareador en donde insistía que el cargo no lo hacía AT&T porque ese servicio no era de la empresa, ya que correspondía a un servicio de mensajes que de manera automática se activa cuando entras a determinadas páginas en Internet… -Y a mí que pitos me tienen que cargar un servicio que no contraté <reclame al empleado>, -Ya le dije que no es un cargo de AT&T <reviró> -¿Y por qué si no es un servicio de AT&T me lo cobran Uds.? –Es que existen convenios para hacer el cargo y cobrar por cuenta de terceros. – Pues en lo que a mí respecta pueden Uds. irse al carajo con todo y sus convenios, no es correcto que Uds. me carguen servicio de terceros que no contraté. –No se enoje Señor, <me dijo el empleado>, lo que puedo hacer es registrar su número para que no le vuelvan a llegar “mensajes Premium”. -Te lo agradezco, pero, ¿ahora como le hago para que me rebajen el cargo realizado? –Lo turno a otra área… 10 minutos de mi vida hablando pendejadas con un burócrata de AT&T, todo porque mis diputados dejan la puerta abierta en las leyes para todo tipo de abusos ¿Qué que pienso de ello?, pues que las empre$as cabildean y logran que nuestros congre$ista$ se hagan tarugos y dejen la puerta abierta para el abuso; no olvidemos como las televisoras, apoyadas por partido inmundos como El Verde, obtuvieron diputaciones para defender sus intereses desde un Congreso que antes era de todos ¿Y la Profeco, Apá?, pues esa también, en mi opinión, voltea para otro lado y se hace de la vista gorda obligando a que cada ciudadano en lo particular presente una queja, así, con el trámite burocrático del gobierno, estás pinches empresas siguen robando al consumidor mientras EPN, cabeza del gobierno federal, recibe a Leonardo DiCaprio.

Pero decía que me turnaron con otro empleado de AT&T al que presenté mi solicitud de que me quitaran el cargo del servicio de terceros no solicitado, otrs 20 minutos de mi vida perdidos; Alex Torres, empleado de AT&T muy atento, me pidió esperara para revisar mi factura: -Efectivamente tiene un cargo por mensajes, Don Santiago, pero no es de AT&T, ¿en qué le podemos servir? –En que lo borren, yo contraté un paquete con un costo mensual y ese cargo no lo acepto porque no pedí ese servicio… -Déjeme hablar con la gente de sistemas, un momento… y aquí viene lo macabro -¿Don Santiago, aceptaría Ud. una bonificación del 50%? –No Alex, no es tu culpa pero tu pinche compañía exhibe su complicidad al ofertar un descuento en cargos que no son de “ella”, la pudrición apesta ¡No!, no acepto un solo peso de cargo. –Don Santiago, deme un minuto, voy a ver qué podemos hacer en sistemas… Don Santiago, se le va a bonificar el cargo en su totalidad, el número de folio es: 332532351, ¿se le ofrece algo más? Que tentación tuve de pedirle que en mi nombre les mentara la madre a los accionistas nacionales y extranjeros de AT&T y ya de pasadita a los diputados cómplices y al gobierno federal que con todo la mentada PROFECO valen para una tiznada; pero me contuve y dije –No gracias… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.