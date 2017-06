¡Saludos imaginativos! No hay nada que le guste más a Rubén que soñar despierto, pero cuando su imaginación se desata puede pasar cualquier cosa, incluso la más increíble. Un día, mientras acaba dos problemas y medio que le han mandado en clase, empieza a escribir una historia de piratas al final de su cuaderno de matemáticas. Cuando los problemas desaparezcan misteriosamente, Rubén tendrá que utilizar todo su ingenio para recuperarlos e impedir que Gelines, su maestra, le ponga más ceros. ¿Quién le habría dicho a Rubén que al final las matemáticas le resultarían tan útiles y prácticas? El libro tiene su ingenio pues relata dos historias mezcladas al mismo tiempo. Una es real otra es imaginativa. Leamos: “Rubén ha estado investigando a su manera. Ha descubierto que las musarañas son pequeños roedores. Por eso no entiende que Gelines, su maestra, le diga: -Rubén, te pasas todo el día mirando a las musarañas. Ha descubierto también que Babia es una comarca que está al norte de la provincia de León. Por eso tampoco entiende que Gelines le repita: -Rubén, estás en Babia. Ha descubierto que las nubes son gaseosas y, por tanto, no podrían sostener a una persona, ni siquiera a un niño como él. Por eso, no entiende a Gelines cuando le dice: -Rubén, baja de las nubes. Después de tantos descubrimientos, Rubén se pone a hacer los deberes. Gelines siempre dice que no les manda deberes, pero si no terminan las tareas del día en el colegio tienen que hacerlo en casa algunos niños las terminan casi siempre, pero Rubén casi nunca. No es que Rubén sea un mal estudiante o niño torpe, al contrario, es listo y lo entiende todo a la primera. Aparta el bocadillo de salchichón de la merienda y abre el cuaderno de matemáticas. Tiene que hacer dos problemas y medio. Son fáciles, de sumas y restas. No tardará mucho tiempo en acabarlos. Empieza por el medio problema y lo termina en seguida. Después, hace uno entero. -¡Chupao!- exclama. Pero cuando se pone a hacer el tercer ejercicio le ocurre algo extraño dentro de su cabeza. Algo… muy extraño, aunque no es la primera vez que le sucede. Entonces, sin poder evitarlo, cierra el cuaderno y se queda mirándolo fijamente. Lo que ocurre dentro de su cabeza es tan sorprendente que hasta se le nota en el brillo de sus ojos. Resuelto, da la vuelta al cuaderno; pero no de arriba abajo, o de un lado al otro. Le da la vuelta del todo, es decir, la parte delantera, donde pone su nombre y el de la asignatura, queda pegada contra la mesa; la parte trasera, donde no pone nada, queda a la vista, boca arriba. A continuación, lo abre por las últimas páginas, esas que siempre se quedan en blanco”. Hasta allí lo real, ahora empieza lo imaginativo: “¡Increíble! La cabeza de Rubén está llena de piratas. Necesita ponerse a escribir antes de que se le escapen. Se trata de un barco lleno de piratas. Uno de ellos, muy fiero, parece el capitán. Piensa en un nombre para el capitán pirata. ¡Braulio! -grita, y escribe el nombre en el cuaderno; pero luego lo tacha, porque recuerda que Braulio es el nombre del frutero. -¡Lucas! -vuelve a gritar-. ¡se llamará Lucas! Lucas, por tanto, es el capitán de una banda de rudos piratas que surca los mares en un viejo barco de madera, al que le crujen todas las tablas. Por cada flanco del barco asoman cinco cañones, que no funcionan; los llevan solo para asustar. En lo más alto del palo mayor ondea la bandera pirata, negra, con dos tibias cruzadas y una calavera. Están buscando un navío al que asaltar para apoderarse del botín. - ¿Ves algo? -le grita el capitán al vigía, que se ha encaramado a lo más alto de una escala. -Nada. Agua por todas partes. -Pero, ¿Te has puesto las gafas? -Las gafas son para cerca, de lejos veo perfectamente. -¡Utiliza el catalejo!”. ¡Nos leeremos en la próxima! Y ahora el pilón filosófico: “Los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro” Jonh F. Kennedy.

FICHA TÉCNICA



TÍTULO: Dos problemas y medio.



AUTOR: Alfredo Gómez Cerdá.



EDITORIAL: Combel.



PRECIO: $160.00



CAPTURISTA: Aideé Altamirano.