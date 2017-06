ELECCIONES 2017

No cabe duda, que el sistema electoral Mexicano, es uno de los más caros del mundo y sin embargo cada día se confía menos en las instituciones que lo representan y en las instituciones gubernamentales. Si analizamos las elecciones del Estado de México y las del Estado de Coahuila que se llevaron a cabo el domingo pasado, la conclusión es que ambas elecciones, sobre todo la primera de ellas, fueron elecciones de estado, en las que resultó finalmente y por un escaso margen, triunfador el PRI a pesar de las protestas que la oposición hizo patentes, en cada caso. Fueron elecciones de estado, por la gran cantidad que se invirtió presumiblemente por parte del gobierno. Si se hiciera un recuento de los recursos invertidos, seguramente rebasaría y con mucho, los límites de cada campaña, por lo que en ambos casos sería motivo de anulación de dichas elecciones, pero no va a pasar nada de eso. Tan sólo en el estado de México, fueron incontables las visitas del presidente de la república y de los secretarios de estado, pues el PRI se estaba jugando en esta elección, su propia permanencia como sistema político. Con los elementos que tiene en sus manos, el INE concederá en forma por demás segura, el triunfo una vez más en ambos estados al partido político PRI que ha sido hegemónico en México a lo largo de muchos años, aunque insisto con un margen muy reducido en ambos casos. Podemos sacar como primera conclusión, que las prácticas desleales se siguen dando en esta administración, a pesar de todos los candados que se han puesto en el sistema electoral y que nos cuestan a todos los Mexicanos, incontable dinero, sobre todo si se toma en cuenta lo que se les entrega a los partidos políticos y al propio INE, más acentuado en épocas electorales. No quiero hacer referencia al monto, porque no tiene caso, pero es muy cierto que nos cuesta mucho en nuestro presupuesto, pagar dichas cantidades. Morena reclama el triunfo en el estado de México y el PAN lo hace en el estado de Coahuila, sin que en ambos casos se le esté dando la importancia que esto merece, pues es el propio PRI quien opera finalmente el sistema político en términos generales. No entiendo por qué si ha habido tantos gobernadores, que han robado descaradamente y en grandes cantidades, se sigue votando por el PRI. El rector de la Universidad nacional, ya se manifestó al respecto, diciendo que es indignante que sean 10 los gobernadores, acusados de actos de corrupción. Con votos y algunas trampas, tiene El PRI, para salir adelante en las elecciones, además de los errores cometidos por los partidos políticos de oposición en ambos casos, que también son de tomarse en cuenta. Muchas irregularidades podrían considerarse, según escribe Raymundo Rivapalacio. Entre el ellas, puede citarse en el estado de México, en que la junta distrital en Nicolás Romero en el estado de México, dio por buenos los votos para el PRI, a pesar de que en las boletas estaba cruzada la sigla fuera del recuadro, por lo que cabe la pregunta, de si no estaban alteradas dichas boletas, pero en todo caso deberían haber sido anuladas. Los funcionarios dijeron que las habían dado por buenas por la intención del voto. Así podríamos continuar con muchos ejemplos en el estado de México. En Coahuila podemos anotar entre otras cosas, que grupos de choque apoyados por la policía estatal, se robaron paquetes electorales que estaban resguardados por los propios policías estatales. En ambos casos, en forma abierta y sin ningún pudor, se dieron estas y otras irregularidades. El PAN, dice que en Coahuila hubo cuando menos el 30% de irregularidades en las casillas, lo que sería motivo suficiente para anular la elección, pues la ley marca al respecto, el 20%, lo que es rebasado ampliamente. Todo lo anterior, no reduce la vergüenza colectiva por estas elecciones. Estamos de alguna manera regresando al pasado que no huele nada bien, pero la gran interrogante es: ¿Qué va a pasar en las elecciones presidenciales y las que se den en el próximo año? No queda más remedio que esperar para ver qué sucede, pero por lo pronto, el panorama no es muy alentador.