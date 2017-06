Cuando ya creíamos que poco a poco íbamos avanzando hacia una verdadera democracia, vemos con indignación y coraje, que el fraude electoral no ha desaparecido. Ha habido reformas electorales y se han creado diversos organismos como el IFE, y ahora el INE pero el cambio ha sido de forma y no de fondo, las autoridades electorales son corruptibles y se dejan intimidar por el poder fáctico.

Los descarados fraudes que hubo, en las pasadas elecciones, en el Estado de México y Coahuila, son evidencia fehaciente que nada, por desgracia, ha cambiado en México. Cualquiera que tenga una pizca de inteligencia y de sentido común se dio cuenta de los fraudes electorales para gobernador que hubo en estos Estados. En el Estado de México ganó Morena y en Coahuila el Pan. A continuación voy a exponer argumentos sólidos e irrefutables que avalan esta rotunda aseveración. A pesar de la compra descarada de votos por parte del Pri, no ganó. Hubo varios tipos de fraude electoral. En la sumatoria de distritos, cuantificaron erróneamente a favor del Pri y este total no coincide con el número de votos. En cada distrito le sumaron de más al Pri. El PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares) y el Conteo Rápido no coincidieron. Este último son las encuestas de salida de las casillas electorales y representa el cálculo probabilístico con base en una muestra representativa de las actas de votación, este método tiene un nivel de confianza del 95%. Pues bien, las cifras del conteo rápido, a las diez de la noche, del pasado domingo, se contraponían a las que daba el PREP. En el conteo rápido Delfina Gómez de Morena, encabezaba con el 32.5% mientras que Alfredo del Mazo del Pri, tenía el 30.9%. En tanto que en el PREP, Del Mazo tenía 32.75% y Delfina 30.73%. El PREP es una especie de censo o monitoreo, en tiempo real, de los resultados de cada casilla electoral, conforme éstas llegan a las juntas distritales de cada entidad, pero este no es una muestra representativa sino un flujo acumulado en tiempo real y este flujo tiene características diferentes dependiendo del área urbana y geográfica de que se trate, debido a que las preferencias electorales dependen, en mucho, del área geográfica.

Por eso es obvio que el conteo rápido es más confiable, porque es una muestra representativa de casillas suficientemente grande y oportuna, lo que representa un enorme reto logístico, porque hay dificultades de comunicación y traslado, sobre todo en las áreas rurales y esto debe darse antes de la media noche. Es obvio que el conteo rápido es más confiable, porque simple y sencillamente representa una muestra representativa. En cambio el PREP, ya ha demostrado muchas veces sus fallas porque es la sumatoria no representativa de casillas. Si hay alguna duda en relación a esto y pudo haber habido alguna confusión, yo expongo razones éticas y jurídicas que no solamente demeritan este supuesto triunfo de Del Mazo, sino que son pruebas que pueden echar para abajo ese “triunfo”. ¿Cuáles son? Una, elección de Estado. Peña Nieto mandó toda la carne al asador para ganar. Fue una clara violación a la ley electoral esta intervención gubernamental en recursos, propaganda, apoyos federales, compra de votos etc., por lo tanto no fue equitativa y justa esta elección.

Dos, La intervención gubernamental en las autoridades electorales manipulándolas, cooptándolas y amenazándolas para dirigir el triunfo al PRI. Esto no es una especulación, las pruebas están en la desinformación y manoseo de las cifras por parte de las autoridades electorales del Estado de México y la negativa de estas autoridades a realizar un conteo voto por voto, basado en la norma jurídica, nada más que esta interpretada a favor del gobierno y del Pri. Tres, se sobrepasó en cinco o más veces, la suma de recursos autorizada para estos comicios, a favor del Pri. Hay más causas de nulidad o rectificación del ganador pero lo dejamos, por cuestiones de espacio, para otra ocasión.

Ya lo decía yo, en el pasado artículo, que el grupo Atlacomulco no iba a dejar ir este enorme botín de miles de millones de pesos que representa el erario público, del Estado de México, para sus bolsillos. No importaban las trampas, lo importante era ganar. Y a todo esto ¿por qué la pasividad y el silencio de López Obrador? Da la impresión que no le importa ganar este Estado. ¿Habrá negociado la presidencia de la República por este Estado? Los Morenistas no deben dejar ir este triunfo legítimo que tuvieron.

En Coahuila el Pan ganó realmente, pero el Pri no quiere soltar la gubernatura para que no se vea la enorme corrupción, robo y saqueo habido en este Estado por parte de los Moreira: Rubén y Humberto.

POSDATA UNO.- Se nos fue Sarita Montoya. Esta gran mujer dio mucho a Celaya y la región. Yo la entrevisté muchas veces en mis programas de radio y televisión. Tenía múltiples facetas: poetiza, luchadora social, defensora de los animales, historiadora, humanista, etc. En el próximo artículo escribiré ampliamente sobre ella y su obra.

