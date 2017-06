La increíble razón por la que despidieron a Gavel

La historia de un pastor alemán ha cautivado a los usuarios de redes sociales luego de que este fuera despedido por el departamento de policía de Queensland, Australia, por ser demasiado tierno y amigable y no poder ejercer su labor de guardián.



Cuando Gavel nació, el departamento de policía presumió en un comunicado su "larga línea de pedigree", su padre y su abuelo habían cumplido servicio y las autoridades aseguraron que tras su entrenamiento de 16 meses estaría "rastreando y atrapando criminales como un orgulloso miembro del equipo canino de Queensland".



Sin embargo, sólo seis semanas después de comenzar su entrenamiento y mientras cumplía un periodo de prueba como guardia en la casa del gobernador de Queensland, fue catalogado por el departamento como "demasiado lindo", pues en lugar de permanecer quieto, se acercaba amigablemente a la gente, se recostaba y mostraba la barriga para que lo acariciaran, por lo que fue despedido como agente canino.



Pero Gavel no se dio por vencido y con su encantó logró obtener el puesto de "perro vice real" en la casa de gobierno y, aunque es un trabajo difícil, el pastor alemán parece disfrutarlo.



Ahora este amigable perro pasa sus días recibiendo invitados en la casa del gobernador Paul de Jersey, quien no ha dejado de dar cuenta a través de Instagram de los incomparables servicios del can, que ha enamorado a miles de usuarios.