¿Magicamente esbelta?

El verano se aproxima y los spa comienzan a promocionar la esbeltez para estar ad hoc con las vacaciones en la playa.



Imágenes de cinturas de avispa, vientres planos, piernas largas y mujeres sonrientes seducen a hombres y atraen a mujeres.



Las fajas no se pueden llevar a la playa. Y la flacidez no se eliminará en un mes. ¿Por qué caemos en el engaño?



Ah sí, lo recuerdo… La mujer de las fotos sonríe.



Sí no podemos evitar caer en la promoción, lo primordial antes de comprar es verificar en qué consisten los servicios que ofertan para no arriesgar la salud, y después elegir los lugares adecuados para ello.



Uno de los tratamientos que proponen para eliminar grasa rápidamente es la cavitación. Y la combinan con la radiofrecuencia para reafirmar la piel.



Estos son los ganchos principales de compra de circuitos o paquetes que garantizan disminución de 2 tallas, desde la primera sesión.



Los tratamientos oscilan entre 5000 y 15000 pesos, dependiendo del lugar y las sesiones que se tomen. Aproximadamente, te recomiendan de 10 a 12 sesiones, alternando 2 por semana.



Si tu economía te permite darte estos lujos, es conveniente que sepas la verdad antes de embarcarte en ello.



La verdad que te dicen después de deslizar tu tarjeta por la terminal.



¿Qué es la cavitación?



Es un tratamiento estético que consiste en aplicar ultrasonidos en determinadas zonas del cuerpo, donde hay grasa localizada.



El equipo con el cual se realiza este proceso genera un zumbido que solo el paciente escucha, mientras se trabaja la zona con un gel conductor para que el aparato, al aplicarlo sobre la piel, cree microburbujas de vacío en el interior, haciendo que la grasa sea comprimida y reviente, volviéndola a un estado líquido que será desechado en la orina o por el sistema linfático.



Ventajas: No duele, no requiere más de 30 minutos y se puede seguir la vida normal. Y sí, reduce la zona tratada aproximadamente 2 cm desde la primera sesión.



Desventajas: El costo puede variar desde 500 pesos por sesión y no es permanente. Si al salir de la sesión comes tacos de tripa, pues no servirá de nada.



Algunas veces, después de la sesión sentirás sed y cansancio. Por ello se recomienda tomar 1 litro agua antes y después de la sesión.



Restricciones: No embarazadas, No personas con sobrepeso, No personas enfermas de cáncer o enfermedades graves y autoinmunes.



¿Qué es la Radiofrecuencia?



Son radiaciones electromagnéticas que penetran la dermis profunda y las capas subdermicas para acabar con la flacidez y la celulitis.



La radiofrecuencia produce un calor que afecta la piel y el tejido graso de adentro hacia afuera. Esto permitirá que el organismo comience un drenaje linfático mejorando la circulación y creará un nuevo colágeno que ayudara a dar firmeza a la piel.



Ventajas: No duele, disminuye la celulitis y tensa la piel. Aunque los colgajos de brazos y vientre maternal no desaparecen en un mes.



Desventajas: Puede aparecer enrojecimiento o edema, y en personas con celulitis grave puede doler un poco. Nadie te dice qué tipo de voltaje y emisión tiene el aparato que te aplican.



Restricciones: No embarazadas, ni lactando. No personas con sobrepeso, No personas enfermas de cáncer o enfermedades graves y autoinmunes, ni con marcapasos, prótesis o problemas de coagulación.



Ya sabes en qué consisten los principales procesos ofertados, ahora reconsidera lo siguiente:



1er punto La reducción va acompañada de dieta. Si no sabes controlar ingesta de grasas, azúcares y carbohidratos tu reducción será efímera.



2do punto Reducción de tallas no significa pérdida de peso. Puedes reducir 2cm, pero no significan 2 kg menos.



3ero Seguimiento. Si al finalizar tus 10 o más sesiones no continúas con el régimen alimenticio, todo lo que hiciste durante 1 mes será en vano.



Si después de estos puntos, optas por continuar con el proyecto de “afinar” tu silueta, no olvides que el tip más importante es NO DEJAR DE MOVERTE Y REDUCIR LA INGESTA DE GRASAS, CARBOHIDRATOS Y AZÚCAR.



Si esto es complicado o eres feliz con flacidez y lonjas, mejor invierte en guardarropa nuevo en las rebajas de Verano.