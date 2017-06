Cuenta cómo pudo bajar 54 kilos

Indra Ríos se mira al espejo mientras sostiene un suéter "talla para embarazadas" y suspira.

La prenda parece de otra persona, pero era de ella misma en su "otra vida", en la que tenía 18 años, 1.65 de estatura, 120 kilos y "siempre estaba triste, triste", recuerda.

"Desde muy pequeña padecía obesidad. Empecé a ver que el problema era más grave en la secundaria, que llegué a pesar 90 o 100 kilos. Ya en la prepa llegué a pesar más, los 120", comparte en entrevista.

Estar conforme con ser la niña gordita de la familia, la amiga gordita del colegio, la gordita divertida, describe, se acabó en el CCH, donde sus compañeros la excluían de los equipos de trabajo.

"Me sentía triste porque no me daban oportunidad de que me conocieran como soy, sólo se quedaban con la imagen que daba, pero no sabían de qué era capaz o si era buena onda", detalla.

Por esa situación, Indra abandonó la preparatoria y dejó de estudiar unos años.

Con cada kilo que ganaba, su tristeza también aumentaba: socializaba menos, dormía más, cenaba 6 tacos, sopa y guisado en una sola sentada, no hacía deporte ni salía de fiesta.

"Me cansaba, me dolían los músculos, las rodillas y también me daba miedo la burla de que me vieran corriendo o me vieran en short".

Indra no tenía fotos de ella de cuerpo completo, como no tenía un clóset lleno, porque la lastimaba comprar ropa nueva.

"Cuando comprobamos ropa, me ponía a llorar en el centro comercial. Usaba ropa de embarazada, ya ni siquiera extra grande. Era frustrante para mí y sí me sentía muy mal por eso".

Desesperada, probó la dieta de la luna, los licuados "para bajar de peso", los balines, pero nada la hacía perder kilos.

"No bajaba porque ese tipo de dietas no estaban hechas para el sistema que yo tengo", explica.

La joven aprendió cómo funciona su metabolismo en el Centro Integral de la Obesidad Mórbida, del ISSSTE, adonde acudió luego de leer en la página de internet que podía ser candidata a un tratamiento especial.

"Ahí me dijeron que los azúcares yo los convierto en grasa. Entonces, aunque me la pasara comiendo solamente fruta yo no iba a bajar de peso".

Indra estuvo un año en el protocolo de atención, durante el cual perdió 20 kilos.

A los 21 años la sometieron a una intervención quirúrgica llamada manga gástrica, a través de la cual le retiraron 80 por ciento del estómago para disminuir su apetito y agilizar la pérdida de peso, explicó Jesús Montoya, el cirujano del Hospital 20 de Noviembre quien la atendió.

Después de la operación, la joven recibió apoyo psicológico, educación para mejorar su dieta y realizar actividad física.

Un año después le practicaron cirugías estéticas para restaurar el tejido y la piel colgante que queda tras una pérdida masiva de peso.

Ahora Indra Ríos se mira al espejo y casi no se reconoce. Tiene otra vida a los 26 años, en la que mide 1.65 de estatura y pesa 66 kilos; terminó la preparatoria y ahora estudia Psicología en la UAM, cuenta que, por primera vez tuvo novio, se compra ropa linda, juega béisbol y, sobre todo, está sana.

"Yo sé que lo hice por mi aspecto físico, pero me di cuenta que también por salud. Quizá ahorita ya podría haber tenido diabetes o un paro cardiaco debido al sobrepeso.

"Sí cuesta trabajo, pero a final de cuentas vale la pena. ¡Sí se puede!", dijo alegre.