Tienen sus días contados 'Los Ángeles Azules piratas'

Ante el creciente número de agrupaciones apócrifas que se hacen llamar Los Ángeles Azules y lucran dando conciertos, los verdaderos músicos de Iztapalapa alistan procedimientos legales para defender a su público y su patrimonio.



Los álbumes de colaboraciones Cómo Te voy a Olvidar y De Plaza en Plaza Cumbia Sinfónica le trajeron a los capitalinos una avalancha de éxitos, y con éstos a varias personas que suplantan su identidad y hacen fraudes en su nombre.



"Estamos preparando las demandas. En su momento, van a ver que ésto no es un juego. De que van a caer, van a caer", advirtió Elías Mejía Avante "El Doctor", líder del grupo.



Las prácticas para confundir al público, según han atestiguado los músicos, son varias y operan en toda América.



"Los músicos que han trabajado con nosotros, como algunos cantantes, quieren hacer otros Ángeles Azules o decir que somos nosotros. Se quieren fusilar la música del grupo.



"Los Ángeles Azules verdaderos somos los seis hermanos (Mejía Avante) y traemos una orquesta de 11 músicos. A través de la página oficial y de nuestra empresa (representante) OCESA Seitrack, pueden saber quiénes somos", señaló Jorge Mejía, acordeonista.



En redes sociales, los intérpretes de "17 Años" han encontrado al menos cuatro impostores y 30 publicaciones y propagandas de presuntas fechas de la banda en Perú, Bolivia y Argentina, por mencionar algunos países.



"Ellos hacen 'su gira'. Van a diferentes lados y tratan de vender fechas súperbaratas. Por ejemplo, un cantante de México se va a Sudamérica y allá le ponen el grupo", dijo Elías.



En Facebook se puede encontrar el perfil de Carlos Montalvo (colaborador de la agrupación en un disco), quien se anuncia como "la voz oficial de Los Ángeles Azules" para una gira por Europa.



"Además, salen los clones. Aparecen unos Ángeles Azules bolivianos, otros paraguayos. Estamos hablando de agrupaciones nuevas", señaló Elías.



"Hace tiempo, una muchacha fue a una prueba de voz porque quería ser parte de nosotros. Nada más se le probó la voz y luego se hizo llamar 'ex vocalista de Los Ángeles Azules'", añadió Jorge.



Otro ejemplo de los presuntos fraudes es que alteran sus fotografías, retiran el rostro de Elías y lo cambian por otro.



Los más osados incluso han editado videos para invitar a la gente a fiestas y así colgarse de los 35 años de trayectoria de Los Ángeles Azules.



"Nos preocupa nuestro público porque están dañando la imagen de la agrupación. Pagas un boleto, vas y dices: '¿y estos tipos quienes son?'. Ha habido problemas en algunas partes en las que, al ver que no es el grupo, la gente empieza a aventar cosas.



"Lo que le pedimos a esta gente es que hagan sus propios méritos y sus propios éxitos. Que les cueste grabar, que le cueste hacer las canciones", expresó Elías.



Los artistas prefirieron no dar más detalles sobre las demandas, ya que, por el momento, no pueden hablar por motivos legales.