Invitan a ver la Lucha Libre

La escuela de Lucha Libre Apando Negro Jr. invita a la ciudadanía en general a su primera función del mes de junio que se llevará a cabo el día dr mañana, domingo 11 de junio, a partir de las 3 de la tarde, en las instalaciones del parque Irekua.

La cooperación para presenciar la función de lucha libre será de 25 pesos adultos y 15 pesos niños.

Para la lucha súper estelar se estarán presentando; Murciélago Platedo Jr., Pandita Jr. y S. Payaso 1. Vs Perro Callejero 1 y 2 y Black Marvel, que garantizan que será una lucha de primera calidad.

La Lucha Semifinal de Lujo estará conformada por; Sicario Infernal y Stigma Vs Evangelio y Comando Sexy.

Black Stigma, Poder Chicano y Mercurio Vs Grand Filex, Chuky El Muñeco y Black Angeluz, serán los protagonistas de la Segunda Lucha Estrella.

Alifa Vs Inquisidor abrirán el cartel de la tarde.

Los organizadores invitan a toda la gente para que acuda ya que será un evento 100 por ciento familiar.

Este tipo de eventos es con la finalidad de promover la lucha libre, deporte que es uno de los más importantes del país.

Reiteraron la invitación para que la ciudadanía acuda a disfrutar de una buena lucha donde habrá muchas sorpresas.