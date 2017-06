Consideran necesarios cambios

El incremento de los homicidios dolosos, así como la creciente inseguridad, demuestran que en Guanajuato han fallado las estrategias y se requieren cambios radicales para mejorar la situación, señaló la Diputada del PRI Arcelia González González.



Destacó que según encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Guanajuato es el segundo estado con más percepción de inseguridad, ya que el 78% de sus habitantes ven una entidad insegura.



Resaltó que es evidente que ha fallado la estrategia de seguridad y pareciera que existe un deslinde de responsabilidades por parte de la autoridad gubernamental, sumado a políticas públicas que no funcionan.



Dijo que aunque el relevo de mandos de seguridad corresponde al Ejecutivo Estatal, este sería el momento de analizarlo, ya que la estrategia de combate a la delincuencia no ha funcionado.



Comentó que han sido lamentables los homicidios de ciudadanos que han aumentado en 200% en la actual administración federal, y también de policías que se han dado este año, que son evidencia de la no contención de las autoridades.



La legisladora priísta señaló que estos hechos vulneran el estado de derecho y pegan en la confianza de los guanajuatenses, que cada vez se sienten más desprotegidos ante la delincuencia y las estadísticas desafortunadas.