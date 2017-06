Cómo ganaría el PRI las elecciones en 2018

El próximo año, los ciudadanos mexicanos elegiremos nuevo Presidente de la República. Por ahora, quien detenta la titularidad del Poder Ejecutivo Federal surgió del Partido Revolucionario Institucional. Dada la situación general del país, se escuchan en diversos estratos sociales opiniones encontradas sobre aprobar o no al actual gobierno de la República. Si prevalece una corriente de opinión negativa, el nuevo Presidente podría ser de otro partido político.

En política no hay sorpresas: hay sorprendidos. (La frase no es mía: la tomo prestada). Si en el verano de 2018 el INE anuncia como ganador en la gran contienda a un candidato de partido distinto al PRI, señal de que en éste no se tomaron las providencias necesarias para mantener el poder. No sólo eso: dependiendo de quién fuera el ganador, a México podría esperarle un destino como el de Venezuela, o una invasión de vecinos para acabar con los “bad hombres” de esta tierra.

Me atrevo a filosofar un poco sobre tan importante cuestión. Dado que hasta ahora hay un precandidato presidencial que abiertamente hace campaña desde años atrás, sin que al parecer tenga impedimento legal alguno (Andrés Manuel López Obrador), sería imprudente elegir en el PRI (o en cualquier otro partido político que se precie) como candidata a una mujer. En el ánimo de los mexicanos pesa más un hombre audaz que una mujer educada y capaz… pero mujer.

La retórica de López Obrador es su arma principal. Retóricos de espanto fueron Fidel Castro Ruz (con discursos de horas), Adolfo Hitler (con un magnetismo impresionante), Benito Mussolini (teatral como una ópera bufa requiere de su protagonista), Hugo Chávez Frías, Daniel Ortega, Rafael Correa, Eva Duarte de Perón y muchos más, que a su verbo añadían carisma personal. Retórico efectivo fue Guillermo Prieto, que le salvó la vida a don Benito Juárez en el Palacio de Gobierno de Guadalajara.

La retórica de López Obrador es la de un inconforme, resentido, contestatario a la Ley y algo majadero. Aglutina en su derredor a quienes son de ánimo semejante. Le gritó en uno de sus mítines (donde su actuación siempre cosecha aplausos del respetable) al entonces Presidente de la República: “¡Ya cállate, chachalaca!” Designa como “mafia en el poder” a nuestros gobernantes, haciendo tabla rasa. (Es verdad que hay raterazos en gubernaturas y otros cargos, pero nunca, ni cuando estuvo en el PRD o ahora en MORENA, López Obrador se ha presentado en alguna agencia del Ministerio Público a denunciar con pruebas a los gobernantes corruptos. ¿Cómo la haría si manda al Diablo a las instituciones?)

Cuando perdió la elección presidencial en julio de 2006, bloqueó seis meses el Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, lo que costó la quiebra de

algunos negocios, desempleo, molestias a los capitalinos y alentó a muchos otros aventureros de la política a la mexicana, a salirse con la suya en vez de cumplir la Ley. Cometió un delito al obstruir las vías de comunicación y encontró cobijo en el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, correligionario que años después metería en la cajuela de su automóvil a un sujeto a la Cámara de Diputados para permitirle así que llegara y rindiera protesta y obtuviera la impunidad del “fuero” constitucional que en el siglo XIX era privilegio de los “mochos”, quienes tenían su bandera de: “Religión y fueros” (ironías de la historia).

Con todo esto, preveo que para ganar en 2018, el candidato presidencial del PRI, aparte de ser varón, buen orador, agudo en su pensamiento, claridoso en su argumentación, tiene que tener carisma. Ya no hablemos de su necesaria salud, vigor físico, buena presencia, educación y capacidad de escuchar al pueblo.

Termino con esto: quien ahora es el Jefe de la Nación, a partir de las 0:00 horas del 1 de diciembre de 2018 será de nuevo un simple ciudadano. Y el resto de su vida tendrá tiempo suficiente para reflexionar sobre cómo trabajó éste último tramo de su administración, desde hoy hasta, principalmente, el día de las próximas elecciones federales.

¡Qué gran responsabilidad para el Sr. Presidente! ¿Cómo podría lograr que la mayoría del electorado vote de nuevo por su partido en el 2018? Fácil. Lo que voy a escribir lo hago como cualquier hombre de la calle o ciudadano de a pie, que desconozco los intrínguilis de la política, las redes de poder, la existencia de grupos significativos al interior del gobierno o de la sociedad. Quizá es una opinión simplona, pero quizá millones de mexicanos que somos ajenos a las altas esferas, coincidamos en alguna idea.

El principal problema del país es la inseguridad: la comisión de crímenes, asaltos, robos, extorsiones, secuestros, despojos al pueblo de sus impuestos que se llevan funcionarios de alto nivel y un sinfín de otros delitos menores. Pues bien: el Presidente debe pugnar porque los legisladores endurezcan las penas a ciertos delitos. Debe presionar al Poder Judicial para que se despoje de los jueces corruptos, previa investigación. Debe impulsar apoyos a los cuerpos policiacos y exigir buenos resultados. El Presidente debe dirigirse a la Nación más frecuentemente y mejorar su oratoria. El impacto de un gobernante enérgico y justiciero no causará repulsa en la ciudadanía, al contrario, serán muchos los que digan: “¡Hasta que por fin actuó como esperábamos!” “¡Ojalá no sean llamaradas de petate!” Contra la oratoria demagógica, la oratoria seria, poderosa, de quien tiene el poder y actúa conforme a la Ley.

Y debe también presumir la obra pública hecha, porque ahí se gastó el dinero que el pueblo pagó con sus impuestos. Ahí los genios de la comunicación social presidencial deben actuar. Como decía don Eulalio Ferrer: ”No basta que la gallina ponga el huevo; lo debe cacaraquear”. Una

buena administración y una aplicación de la Ley sin contemplaciones serían suficientes. Y fuera de compromisos de ciertas cofradías, que no se haga lo que el Benemérito dijo: “A los amigos, justicia y gracia: a los enemigos, justicia a secas”. Con perdón de Juárez, pero el Presidente actual de México debe decir: “A todos, aplicaremos la justicia a secas”.