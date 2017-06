Señala estuvo como 'prostituta' en el draft

Ofreciendo sus servicios de mesa en mesa, así vivió el Draft, Hébert Alférez, como una prostituta, según lo dijo el propio jugador, quien jugó con el HNK Rijeka de Croacia en 2011.

Triste, al saber que su carrera se verá cortada, al menos en México, pues no encontró acomodo en el pasado Draft, Alférez narró lo que vivió en Cancún.

"Es lamentable, como al final de cuentas lo dije con mi gente, es lamentable, pero estamos como prostitutas yo poniéndome en mi caso. Es triste que traten a un jugador así, creo que todos tenemos necesidad, como siempre dije, no dejamos de ser personas y cuando una persona no tiene trabajo, pues sale a buscarlo", expresó

Alférez, quien jugó para el Deportivo Sanarate de Guatemala previo a su arribo a Loros de Colima que recién descendió a la Segunda División. Ahí ya no quiso seguir al bajar de categoría, y aunque su intención era jugar en el Ascenso MX, nadie se interesó en él.

A pesar de ser de Cancún, sede del Draft, Alférez nunca antes había entrado a los pasillos del hotel Iberostar, pues no había tenido la necesidad de pedirle a un equipo que lo contrataran.

"Para mí es triste, es la primera vez que estoy en un Draft, que voy (a la sede), nunca había pisado el Draft, no sabía ni cómo se manejaban ahí adentro, como están las mesas, y prácticamente te vas sentando en todas las mesas para hablar con todos los clubes.

"Lamentablemente no pude agarrar equipo, primera vez en mi carrera que me pasa que me quedo sin equipo, cuando me lesioné gracias a Dios pude ir a Zacatepec y luego salió lo de Guatemala, pero hoy no se pudo", detalló.