Facilitarían filtro a nuevos policías

Integrantes de la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento leonés apuestan por facilitar los filtros para que los interesados en ser policías lo logren.

Sin embargo, aceptan que será complicado que el Gobierno Municipal logre tener 500 policías más en la corporación, como comprometió en su meta para el trienio.

El regidor panista, José Luis Manrique Hernández, quien además forma parte del consejo de la Academia Metropolitana, señaló que propondrá ser más flexibles en los requisitos.

“Uno de los filtros más complicados es el tema de la documentación, el problema más complejo lo tenemos en la cartilla militar, haré una propuesta al Consejo que si no traen la cartilla no los rechazamos en automático. Incluso ver que la Academia pueda tramitarla de forma directa.

O si rechazamos por tatuajes, mientras no se vean hay que aceptarlos”, señaló el regidor.

am informó ayer que sólo uno de cada 19 interesados en formar parte de la Policía, lo logra.

El año pasado se reportaron mil 886 interesados que comenzaron todo el proceso, pero de esos pasaron 300 a un segundo filtro y en el tercero que son las pruebas de Control y Confianza dejaron como resultado poco más de 100 elementos nuevos.

Además en lo que va de la administración 170 policías egresaron, pero 153 causaron baja.

Para el regidor del PVEM, Sergio Contreras Guerrero, el plan de formación inicial con que se prepara a los elementos debe ser más largo.

“Los programas, los horarios, en cuanto al tema de aprendizaje a mi parecer no ha generado una expectativa positiva, en temas de preparación nos hemos quedado cortos, el tiempo promedio de capacitación es insuficiente, para preparar un elemento necesitamos cuando menos un año”.

La meta que se planteó por parte del programa considerando las circunstancias fue una meta muy alta, señaló.

El panista Jorge Cabrera González señaló la necesidad de tener campañas de reclutamiento que lleguen con detalles a los interesados.

“Se tiene que informar con detalle los beneficios de ser elemento del cuerpo de Seguridad y me refiero no sólo a las prestaciones como el sueldo que se mejoró en fechas recientes, si no el impacto social de esta labor. No obstante las acciones de evaluación constante deben continuar, así como los rigurosos procesos de reclutamiento, con la finalidad de realmente contar con elementos que brinden el nivel de confianza”, opinó.