Reincidencia, ya es hora

Hace un año que en Guanajuato se modificó el Código Penal en materia del delito de robo, reincidencia y habitualidad. El artículo transitorio de la reforma dispone que se realice la revisión de los resultados obtenidos en un término de cinco años contados a partir de la entrada en vigor. Dicha evaluación es un elemento esencial para llevar a cabo una legislación de alta calidad, dado que en muchas ocasiones no es, sino hasta su puesta en escena en la realidad, cuando se puede apreciar a plenitud el impacto de la ley modificada o reformada.



La nueva Ley Orgánica del Congreso Estatal ya prevé en el artículo 209 que las iniciativas de ley o modificaciones deban contener al menos una evaluación de los impactos jurídico, administrativo, presupuestario y social. En el artículo 210 mandata que toda iniciativa de ley, decreto o acuerdo aprobado por el Congreso del Estado deberá pasar por un proceso de evaluación de impacto ex post, el que dotará elementos suficientes a los Diputados para en su caso modificarlo o derogarlo. En el caso de iniciativas ya aprobadas o publicadas, la Unidad de Seguimiento y Análisis de Impacto Legislativo implementará un mecanismo de evaluación y seguimiento de las leyes vigentes y sus continuas reformas, a efecto de realizar un análisis ex post. Los lineamientos de la evaluación ex post ya están en proceso de revisión.



Los ciudadanos y el gobierno están esperando que con la creación de leyes o reformas y su desarrollo en políticas públicas resuelvan los problemas asociados a la inseguridad, al menor costo y con mayor efectividad. En el ámbito de la seguridad ciudadana y la política criminal, la situación no es distinta.



En nuestro país se ha invertido en políticas y programas de prevención del delito y la violencia; asimismo hay prevención terciaria, dirigida al tratamiento y rehabilitación de quien ha delinquido. Un indicador bastante utilizado en el ámbito criminal para evaluar los programas de reinserción y rehabilitación es la reincidencia; de hecho, se considera un indicador de excelencia en tanto arroja valores claros sobre las personas que tienen nuevos contactos con el sistema de justicia criminal, ya sea por detención, condena o encarcelamiento.



La reincidencia es un concepto que alude a la comisión reiterada de conductas delictivas; sin embargo, los límites de su definición dependerán de la naturaleza, intereses y objetivos de las instituciones que lo utilizan. Así se podrán encontrar modelos de medición de reincidencia basados en historias de vida, autoreporte de delitos, registro de detenciones, antecedentes de condenas o en los registros de nuevos ingresos en las cárceles.



La reincidencia también puede ser interpretada desde una perspectiva jurídica, en relación con las nuevas condenas; de seguridad pública, haciendo referencia a la reiteración del comportamiento delictivo; o bien al ámbito penitenciario con el reencarcelamiento. Con esta taxonomía, se quiere evidenciar que la postura que se tome frente al fenómeno de la reincidencia guardará estricta relación con las necesidades de la institución que emprenda esta tarea. De esta forma, instituciones orientadas a la seguridad pública usarán una definición distinta a la empleada por las instituciones penitenciarias, o a la de organismos interesados en evaluar la efectividad de programas de reinserción, o a la de entidades académicas.



Otro elemento que es necesario considerar es el tipo de valor que se otorga a la reincidencia. Por ejemplo, según la perspectiva jurídica, la reincidencia constituye un antecedente que considera el juez en la apreciación de la responsabilidad penal, que tiene gran influencia y eficacia para aumentar el rigor de las penas o imponer privación de la libertad, pero no para prevenir la reiteración del delito.



A un año de distancia y construido en Guanajuato por los tres poderes, el concepto de reincidencia como antecedente para aumentar el rigor de las penas, debemos conocer si ha sido útil, abriendo además la oportunidad para investigarla con otros enfoques. ¡Ya es hora!