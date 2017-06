Tercios electorales

Empezó esta semana ya el proceso electoral del 2018 que disputarán las tres principales fuerzas políticas y el voto se dividirá en tercios. Veamos: nuestro querido país tiene hoy un sistema político diseñado para compartir el poder, pues desde la Reforma de 1997 que buscó diluir el centralismo Presidencial, nos arrojó un esquema de partidos políticos que representarían a las minorías, pero que, en la práctica, en los últimos procesos electorales ha mostrado que forma tercios y nadie gana contundentemente. Sí, los partidos políticos mayores (PRD, PRI y PAN), como reflejo de nuestra historia, de nuestra cultura, proponen una visión de País que ha coincidido paulatinamente hacia el centro, aunque sus definiciones sean de izquierda, de centro y de derecha y cuando uno de los tres gana, sigue batallando contra los otros dos.



Los norteamericanos han optado históricamente por dos grupos: los demócratas y los republicanos; más liberales aquellos y más conservadores estos, coinciden en lo fundamental: construir un gran país a pesar de sus diferencias. Los mexicanos, no. En la historia la guerra entre liberales y conservadores, entre reformistas y católicos, se contuvo solo gracias a la hegemonía del partido oficial que hacía institucional a la Revolución. El PRI en sus mutaciones ideológicas, tuvo en los años 80 un cambio importante: abandonó el neo keynesiano económico para optar por el neo liberalismo y esto erosionó sus fundamentos ideológicos que lo hacían un partido social demócrata.



Se comenzó a dar con el final de siglo la competencia electoral claramente ubicada en tres opciones: PRI, PAN y PRD. Compitiendo los tres en lo político y afines el primero y el segundo en lo económico. El PAN como partido social cristiano y el PRD propuesta socialista, se formaron el primero más monolíticamente y el segundo como confluencia de numerosas tribus y corrientes como ha tenido la izquierda en nuestra historia moderna. Con el siglo XXI conocimos la alternancia después de 71 años de priísmo y el PAN gobernó 12 años al País; solo que el tercero en discordia ha estado cerca, muy cerca, tanto como en el 2006 a solo 0.5% de la votación nacional.



Nace Morena como escisión de la izquierda, la históricamente fragmentada y sustituye así al PRD como el tercero en la trama y se repite hoy la historia de los tercios. El sistema diseñado por los mismos partidos políticos consideró el permitir el juego a todos y, por tanto, evitó aprobar la “segunda vuelta electoral”, que haría que la disputa por el poder, quedara solo entre los dos más fuertes y así, fortalecer al ganador. El que gana, lo hace solo por una tercera parte y gobierna con enorme dificultad al País en tanto tiene en contra a dos terceras partes. Imposible gobernar.



Los escenarios para el 2018 de acuerdo al promedio de las encuestas y una vez realizadas las elecciones recientes en Veracruz, Estado de México, Nayarit y Coahuila, confirman que el PRI no está todavía muerto, que Morena sigue espantando a las clases medias y que el PAN como se esperaba, inicia el desgaste para elegir a su candidato(a).



El sistema electoral, el costoso sistema, no ha dado certeza todavía al País, pues la cultura tanto de los partidos, como de los ciudadanos, dificulta el aprender a perder. Los partidos y sus candidatos siempre por definición se declaran victoriosos; la ciudadanía confundida aprende en las redes sociales y en los medios de comunicación que no se puede perder. Es como si en un partido de futbol donde se juega aceptando las reglas, al terminar el partido, los perdedores toman a golpes a los ganadores y no aprenden a saludarse al término para prepararse para la siguiente contienda.



El escenario no puede ser peor para el 2018. Partidos políticos que no saben perder. Electores que dudan del sistema electoral. Políticos que siempre se declaran ganadores a pesar de la evidencia de los resultados. El resultado, son, gobernantes que ganan elecciones con solo una tercera parte de la votación y que no pueden ganar consensos. Todos los mexicanos ya rodeados de corrupción, desigualdades, impunidad, discriminaciones, burocracias y sin liderazgos confiables cuando la clase política saquea a la Nación, en tanto los “candidatos independientes” son en buena parte, tránsfugas, ex miembros de partidos políticos.



Enorme trabajo tendremos en el Instituto Nacional Electoral (INE) los consejeros para ganar credibilidad y convencer a los votantes de participar el año próximo en las elecciones, donde se definirá el rumbo económico del país, en la “elección de los tercios”.

José Luis Palacios es Director de la Universidad Meridiano