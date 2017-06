Brinda Peña con Merkel, pero ella cuestionó si la bebida era legal

El Presidente Enrique Peña Nieto quiso darle un toque significativo al recibimiento de la Canciller alemana, Angela Merkel, por lo que brindaron con cerveza.



"Sin temor a equivocarme puedo decir que este es el primer brindis que se realiza entre dos Jefes de Gobierno con cerveza.



"Y la razón es porque con motivo del año dual, por primera vez dos empresas, una mexicana y una alemana, elaboraron esta cerveza dual, y que en ello viene a reiterar la amistad fraterna entre nuestras naciones", mencionó Peña Nieto.



En su turno, Merkel dijo sentirse sorprendida, pues no entendía cómo se había hecho la mezcla y advirtió que habría que ver si ésta no violaba las normas alemanas.



"No me lo había esperado ¿una cerveza dual? Ahora no conozco las condiciones legales, porque la cerveza mexicana es muy popular allá, pero en Alemania existe la ley sobre la pureza, hay reglas muy estrictas.



"También tenemos uno que otro conflicto con la Unión Europea porque siempre nos quieren romper nuestras tradiciones, y la ley de la pureza la tenemos que defender una y otra vez", afirmó la alemana.



Peña Nieto sonreía mientras la Canciller explicaba sus razones del por qué creía que podían estar cometiendo una irregularidad.



Enseguida, el embajador de Alemania en México, Viktor Elbling, le hizo señas a distancia de que sí cumplía con la ley.



"Sí se ha respetado la ley de la pureza, el embajador ha velado porque se respetara la ley de la pureza de la cerveza alemana, así que voy a disfrutar aún más de esta cerveza", remató en medio de aplausos.



En el marco del año dual, la compañía mexicana Modelo y una microempresa alemana fueron las encargadas de la elaboración de la bebida, dividiéndose el proceso de producción.



Ambos funcionarios insistieron en la necesidad de fortalecer la relación y cooperar en temas fundamentales como el cambio climático, la economía, el terrorismo y el crimen organizado.