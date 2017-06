Confían librar demanda a Norberto Rivera

El Cardenal Norberto Rivera se encuentra tranquilo y confiado en que no procederá la demanda en su contra por presuntamente encubrir a pederastas interpuesta ante la Procuraduría General de la República (PGR) hace una semana.



Así lo indicó Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis Primada de México, quien calificó como absurda la denuncia y señaló que está mal planteada desde el ámbito jurídico, no tiene fundamentos y además obedece al odio que tiene el ex sacerdote Alberto Athié contra el Arzobispo Rivera.



“No estamos preocupados porque a nivel jurídico esto es totalmente improcedente y el Cardenal no tiene de qué preocuparse. Lo más seguro es que se deseche o puede ser que le den una cierta entrada, pero vamos, no prospera porque no tiene fundamentos", sostuvo.



Ahié acudió el pasado 2 de junio a las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México para denunciar a Rivera por encubrir a 15 sacerdotes mexicanos acusados de pederastia.



Acusó que los expedientes fueron llevados al Vaticano, pero no fueron reportados a autoridades ministeriales.



“Estamos muy, muy tranquilos, porque es una denuncia que en primer lugar se pone ante la Procuraduría de la República y no es un delito federal, digo, para empezar. Entonces es muy probable que la rechacen porque no es la vía correcta”, expuso a REFORMA.



“Después, es una denuncia muy genérica, no dice nada, no plantea más que un comentario que hizo el Cardenal en una conferencia de prensa, de casos de sacerdotes que ha sancionado, no solamente de pederastia sino de otro tipo de irregularidades canónicas”, agregó.



El vocero católico refirió que los 15 casos se registraron antes del año 2010, periodo en el que no estaba obligado a reportar este tipo de casos a las autoridades.



“Esa reforma empezó en el 2010, antes del 2010 no se obligaba a presentar la denuncia ante el Ministerio; a partir de esa fecha sí se obliga. Todos los casos de los que habla el Cardenal son anteriores a esa fecha, en donde no tenían la obligación de hacerlo”, justificó.



“El Cardenal no tenía ninguna obligación, por lo tanto esa denuncia pues es absurda, no tiene ningún sentido. La única intención de Alberto Athié pues es hacer un escándalo, calumniar, difamar al Cardenal como lo viene haciendo desde hace años. Él tiene un odio muy personal, muy particular contra el Cardenal y pues encontró la forma de vengarse y de hacer este ruido, este escándalo.



"Él mismo (Ahtié) tendría que responder de situaciones personales muy graves por lo cual se retiró del ministerio, pero no me toca a mí exponerlo en público”, añadió.





Espera Rivera respuesta de Papa



Después de presentar su renuncia formal al Papa Francisco, el Cardenal Norberto Rivera espera la respuesta del líder de la Iglesia católica para saber si continuará en el puesto.



Hugo Valdemar indicó que ésta se presentó el 6 de junio pasado, cuando el Arzobispo cumplió 75 años de edad, tiempo que marca el Derecho Canónigo para hacerlo.



Sin dar mayores detalles, el sacerdote informó que la renuncia fue entregada el pasado martes a la Nunciatura Apostólica y aunque refirió que también pudo ser entregada de manera personal al Papa, no abundó más en los motivos de hacerlo en el País.



También señaló que no existe un plazo definido para que el Sumo Pontífice emita un veredicto, lo cual, dijo, puede dilatar años.



“Aquí depende de manera total del Papa, yo creo que no podemos hacer un pronóstico porque pues varía mucho, a algunos Obispos se las aceptan pronto, otros tardan algunos meses; incluso, puede tardar algunos años, como el caso del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, que tardó casi cuatro años para que le aceptaran la renuncia”, apuntó.



El Padre indicó que uno de los factores que históricamente se toman en cuenta para que un Arzobispo continúe en el cargo es el estado de salud, con lo que, afirmó, Rivera cuenta.



“En el caso del Cardenal, no sabemos si se la acepten pronto, si pase un tiempo. Él se encuentra en una situación muy favorable de salud, es un elemento que siempre toman en cuenta, por ese lado, él no tendría problema en continuar. No lo veo mal de salud, no lo veo cansado, está bastante bien”, dijo.



Indicó que en pláticas Rivera le ha externado que con los 22 años que lleva en el cargo, periodo en el que han transcurrido tres Papas, él está satisfecho, pero dispuesto a llevar las riendas de la Arquidiócesis de México si el Papa Francisco así lo determina.



“Él está muy tranquilo y me parece que muy dispuesto a lo que diga el Papa, yo eso lo he platicado con él. Algunos piden un tiempo más, él no lo ha hecho, está totalmente disponible a lo que diga el Papa, lo que el Papa diga, cuando él quiera, lo que él quiera”, agregó.