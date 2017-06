Humberto Moreira se queda sin diputación y sin partido

El ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, se quedará sin diputación -y sin fuero- luego de que el Partido Joven no alcanzara el 3 por ciento de la votación.



Al concluir el conteo de votos, las cifras del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) arrojaron que el Partido Joven obtuvo el 2.87 de los sufragios en la elección de Diputados.



Para obtener una curul de representación proporcional, el ex dirigente nacional del PRI requería que el PJ obtuviera al menos el 3 por ciento de la votación de Diputados locales, cifra que también requería el partido para garantizar su registro oficial.



Julian Aldape, representante del Partido Joven en Coahuila, señaló que aunque circularon las cifras finales del conteo, no las toma como oficiales.



"Me dicen que estoy a punto tres décimas de llegar a mi tres por ciento, pero no sé. El documento me lo giran exoficio. Es una copia burda, simple, que la repartieron a los partidos fuera de la sesión", dijo Aldape.