Indagan a fundación de hijo de Donald Trump

El Fiscal General de Nueva York, Eric Schneiderman, se encuentra investigando una fundación de caridad fundada por Eric Trump, luego que la revista Forbes cuestionara al hijo del Presidente de Estados Unidos por haber hecho declaraciones engañosas sobre el modo en que su fundación gastaba dinero.



La oficina del Fiscal General informó poco sobre el caso, el cual aclaró que se encontraba en una etapa temprana, por lo que no podría ser considerada una investigación formal.



"La oficina del Fiscal General estudia asuntos de la fundación de Eric Trump planteados en el informe de Forbes", dijo el portavoz Eric Soufer en una declaración escrita.



Una de las acciones que indaga la oficina del Fiscal es el hecho que la fundación cambiara de nombre por Curetivity y llevara a cabo una recaudación. Sin embargo, después de una consulta realizada por el diario The Washington Post, las autoridades indicaron que la organización no había cambiado de nombre de manera oficial con los reguladores de fundaciones caritativas que gesta la ciudad de Nueva York.



Una publicación de la revista Forbes a inicios de esta semana fue la principal razón por la que las autoridades indagaron al hijo del Presidente. Forbes examinó la tradición de la fundación por organizar torneos de golf con el fin de recaudar fondos utilizando los campos de juego de las compañías de Trump.



Aunque Eric afirmó en repetidas ocasiones que la compañía de su padre le permitió usar los campos de manera gratuita, Forbes encontró evidencia de que la fundación realmente pagó a la empresa para usarlos.



De acuerdo con The Washington Post, Eric Trump no respondió a una solicitud para realizar algún comentario al respecto.



La oficina de Schneiderman ya indaga la fundación que lleva el nombre del propio Presidente, se trata de la Fundación Donald J. Trump.